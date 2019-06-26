Trump: Çin ek gümrük vergilerini ödeyebilmek için parasını değersizleştirdi
ABD Başkanı Donald Trump Çin'in ek gümrük vergilerini ödeyebilmek için parasını değersizleştirdiğini söyledi.
Trump, Japonya´nın Osaka kentinde gerçekleştirilecek G20 Zirvesi´nde Bir arayua geleceği Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir ticaret anlaşması imzalanmasının mümkün olduğunu ancak aksi durumda ABD´nin ek gümrük vergileri sayesinde bir "servet" kazanacağını belirtti.
Bir ticaret anlaşmasının imzalanabilmesi için Çin´in fikri mülkiyet korumasını kabul etmesi gerektiğini söyleyen Trump, bir anlaşma olmaması halinde gümrük vergilerinin yüzde 10 yerine yüzde 25 artacağını ekledi.
DHA
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