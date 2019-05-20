20 Mayıs 2019 14:57 | Pazartesi
Trump: Çin ben görevde olduğum sürece süper güç olamaz
ABD Başkanı Donald Trump, Fox News kanalına verdiği demeçte, Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşından oldukça mutlu olduğunu, görevde olduğu sürece Çinin süper güç olamayacağını duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump, Fox News kanalına verdiği demeçte, "Milyarlarca dolar alıyoruz. Net olarak görülüyor ki Çin bizim kadar iyi durumda değil. Çin´in ekonomisi çok iyi değil. Bizim ekonomimiz fantastik durumda. Eğer Hillary Clinton başkan olsaydı, şu an Çin bizden daha iyi durumda olurdu. Ama şimdi bize yaklaşamazlar bile. Ben görevde olduğum sürece, Çin asla süper güç olmayacak" dedi.
(DHA)
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