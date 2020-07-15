Trump, bankalara yaptırım uygulanmasını onayladı
Trump, Hong Kong'a Ulusal Güvenlik Yasası'nı getiren Çinli yetkililerle iş yapan tüm bankalara yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarını onayladı.
Trump, Hong Kong'a Ulusal Güvenlik Yasası'nı getiren Çinli yetkililerle iş yapan tüm bankalara yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarını onayladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Hong Kong'a Ulusal Güvenlik Yasası'nı getiren Çinli yetkililerle iş yapan tüm bankalara yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarını onayladı.
Trump ayrıca Hong Kong'a sağlanan ayrıcalıkları kaldıran ve bu bölgeye Çin ana karası ile aynı şekilde davranılmasını öngören bir kararname imzaladı.
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