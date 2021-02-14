Trump azil yargılamasında bir kez daha aklandı

Trump azil yargılamasında bir kez daha aklandı

Eski ABD başkanı Donald Trump, Kongre baskını nedeniyle azil istemiyle Senatoda açılan davada suçsuz bulundu.

Toplam 43 senatör 'suçsuz' oyu vererek beraat için gereken üçte iki çoğunluğu geçti.

Trump'ın kendi partisinin yedi üyesi 'suçlu' oyu verdi.

Trump'ın avukatı Michael van der Veen, "Tüm bu gösteri, muhalefet partisi tarafından Trump'a karşı uzun süredir devam eden siyasi kan davasından başka bir şey değildi." dedi.

Trump, daha önce de Ukrayna'dan Joe Biden ve oğluyla ilgili soruşturma başlatmasını talep ederek kanunları çiğnediği gerekçesi azledilmek istenmişti. Ancak oylama sonucu aklanmıştı.

Kongre baskınındaki rolü gerekçesiyle Demokratların suçladığı ve ikinci kez azil istemiyle yargılanan ilk başkan olan Trump, Senatoda yapılan yargılamasının 5. gününde suçsuz bulundu.

3'TE 2 ÇOĞUNLUK SAĞLANAMADI

Senato Genel Kurulundaki kapanış sunumlarının ardından yapılan oylamada 57 senatör Trump aleyhinde oy kullanırken, 43 senatör ise Trump'ın suçsuz olduğu yönünde oy verdi. Böylece 100 sandalyeli Senatoda suçlu bulunabilmesi için en az 3'te 2 çoğunluğun oyu (67 senatör) gereken Trump, hakkındaki "halkı isyana teşvik" başlıklı azil suçlamasından aklanmış oldu.

5 GÜN SÜRDÜ

Toplam 5 günde tamamlanan azil yargılaması, ABD tarihindeki en hızlı azil süreci olarak da kayıtlara geçti. Sabah başlayan ilk oturumda Demokrat savcı vekiller önce tanık çağırmaya karar verdiklerini açıklamış, yapılan oylamada (45-55) bu talep kabul edilmişti.

TANIK ÇAĞRILMAMASINA KARAR VERİLMİŞTİ

Daha sonra Demokrat savcı vekillerle Trump'ın avukatları arasında yapılan görüşmelerde anlaşmaya varılmış, söz konusu tanık ifadesinin delillere eklenmesine ve tanık çağrılmamasına karar verilmişti.

'İSYANA TEŞVİK'TEN SUÇLANIYORDU

1'i polis toplam 5 kişinin hayatını kaybettiği Kongre baskını nedeniyle Trump'ın "isyana teşvik" ile suçlandığı azil maddesi, 14 Ocak'ta Temsilciler Meclisinde kabul edilmişti.

DAHA ÖNCE DE AZLİ İSTENMİŞTİ

Trump, hakkında ikinci kez azil süreci başlatılan ilk ABD Başkanı olmuştu. Aralık 2019'da Trump'ın, Ukrayna'dan Joe Biden ve oğluyla ilgili soruşturma başlatmasını talep ederek kanunları çiğnediği gerekçesiyle azline karar vermişti. Ancak Senato'da o dönem çoğunluk Cumhuriyetçiler'deydi ve yapılan oylama sonucu Trump görevini sürdürebilmişti.