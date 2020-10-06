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06 Ekim 2020 Salı 18:26:00 - Güncelleme:06 Ekim 2020 Salı 18:26:00

Trump açıkladı: Biden ile 15 Ekim'deki canlı yayın tartışmasına katılacağım

Kaynak: AA

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi Beyaz Saray'da devam eden ABD Başkanı Donald Trump'ın, 3 Kasım seçimlerindeki rakibi Joe Biden ile 15 Ekim'deki canlı yayın tartışmasına katılmayı planladığı bildirildi.

Perşembe günü Kovid-19 testi pozitif çıkan ve tedavi gördüğü Walter Reed Askeri Hastanesinden dün taburcu edilen Trump'ın tedavisine Beyaz Saray'daki konutunda devam ediliyor.

Doktorları, odasında izolasyona alınan ve durumu iyi olan Trump'a bugün Remdesivir isimli ilacın 5. dozunun verileceğini açıkladı.

Trump ise, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Kendimi muhteşem hissediyorum." ifadesini kullandı.

"15 Ekim Perşembe günü Miami'de yapılacak canlı yayın tartışmasını sabırsızlıkla bekliyorum. Çok güzel olacak." ifadesine yer veren yaptığı başka bir paylaşımda da grip mevsiminin yaklaştığını anımsattı.

Trump, "Her yıl sayıları bazen 100 bine varan birçok insan, aşısı olmasına rağmen gripten dolayı ölüyor. Bunun için ülkemizi karantinaya alıyor muyuz? Hayır, onunla yaşamayı öğrendik, şimdi de Kovid-19 ile yaşamayı öğreniyoruz, virüs bazı kişiler için daha az ölümcül." değerlendirmesinde bulundu.

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