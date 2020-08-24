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24 Ağustos 2020 Pazartesi 12:31:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2020 Pazartesi 12:31:00

Trump açıkladı: ABD'de Kovid-19'a karşı plazma tedavisine onay verildi

Kaynak: İHA

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ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı plazma tedavisine acil durum onayı verdiğini açıkladı. Trump, plazma tedavisini "tarihi bir başarı" sözleriyle tanımladı.

ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da gerçekleştirilen basın toplantısında Amerikan Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı plazma tedavisine onay verildiğini duyurdu.

İyileşmiş hastalardan kan plazması alınarak uygulanacak tedavinin acil durum onayıyla kullanımına izin verildiğini duyuran Başkan Trump, FDA tarafından tedavinin bilinen faydalarının tahmin edilen risklerinin önünde olduğunu ifade etti.

Trump, "Bugün aldığımız karar, hastaların bu tedaviye ulaşımını büyük ölçüde arttıracak. Gereksiz engelleri kaldırıyoruz" şeklinde konuştu. Trump plazma tedavisinin korona virüs hastalarının tedavisinde ümit olacağını belirterek hastalığı geçirenleri kan ve plazma bağışlamaya çağırdı.

Akademik Tıp Merkezi Mayo Clinic tarafından yapılan açıklamaya göre plazma tedavisi, korona virüsü atlatan hastalardan antikor alınarak virüs bulaşan yeni hastalara verilmesiyle hastalığın hafif geçmesini sağlamayı hedefliyor.

Aralarında Dr. Anthony Fauci'nin de bulunduğu birçok bilim adamı ise plazma tedavisi konusundaki verilerin yetersiz olduğu konusunda uyarıda bulunuyor. Klinik çalışmaların plazma tedavisinin faydalı olduğunu kanıtlamadığını savunan bazı bilim adamları, FDA'nın elinde acil durum onayını kullanacak kadar veri olmadığını iddia ediyor.

Başkan Trump ise dün gerçekleştirdiği toplantıda plazma tedavisinin ölüm oranını yüzde 35 oranında düşürdüğünü ifade etmişti. Trump daha önce tedavinin onaylanmamasını politik nedenlere bağlamıştı. Trump ayrıca, hastalığı geçirenleri kan ve plazma bağışlamaya çağırdı.

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