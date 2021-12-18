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18 Aralık 2021 Cumartesi 00:32:00 - Güncelleme:18 Aralık 2021 Cumartesi 00:32:00

Trump: ABD'deki Yahudiler artık İsrail'i sevmiyor

Kaynak: AA

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Eski ABD Başkanı Donald Trump, ABD'deki Yahudilerin artık İsrail'i ya hiç sevmediğini ya da umursamadığını söyledi. Trump, "İsrail'in eskiden Kongre üzerinde mutlak bir gücü vardı, artık tam tersi" dedi.

ABD merkezli basın kuruluşu Axios'un muhabiri Barak Ravid, yakın zamanda piyasaya çıkaracağı kitabı için eski ABD Başkanı Donald Trump ile nisanda yaptığı ve bir kısmını daha önce paylaştığı röportajın devamını yayımladı.

Söz konusu röportajda Trump, "ABD'deki Yahudiler artık İsrail'i sevmiyor, ya da umursamıyor. Hristiyan Evanjelikler, İsrail'i bu ülkedeki Yahudilerden daha çok seviyor. İsrail'in eskiden Kongre üzerinde mutlak bir gücü vardı, artık bunun tam tersi." dedi.

Trump, New York Times'ın yayıncısı ve başkanı Arthur Gregg Sulzberger'e işaret ederek, "New York Times, İsrail'den nefret ediyor ve New York Times'ı yönetenler Yahudiler. Burada Sulzberger ailesinden bahsediyorum." açıklamasını yaptı.

TRUMP, NETANYAHU'YA YÜKLENMİŞTİ

Ravid, daha önce Trump ile yaptığı röportajdan bazı kısımları iki bölüm halinde yayımlamıştı.

Trump, 10 Aralık'taki bölümde, ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim zaferini ilk kutlayan kişinin Netanyahu olmasının kendisini hayal kırıklığına uğrattığını belirtmiş ve Netanyahu'yu "sadakatsizlik" ile suçlamıştı.

O günden bu yana Netanyahu ile hiç konuşmadığını vurgulayan Trump, Netanyahu hakkında aşağılayıcı ifadeler kullanmıştı.

14 Aralık'ta yayımlanan bölümde ise Trump, Netanyahu'nun hiçbir zaman Filistinlilerle barışı istemediğini, bu nedenle de kendisinin ortaya koyduğu sözde Orta Doğu Barış Planı'nın işe yaramadığını kaydetmişti.

Etiketler : trump ntanyahu abd israil
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