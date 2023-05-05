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05 Mayıs 2023 Cuma 19:16:00 - Güncelleme:05 Mayıs 2023 Cuma 19:16:00

Trump: ABD üçüncü dünya ülkesi olacak

Kaynak: AA

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Eski ABD Başkanı Donald Trump, kendi yönetimi döneminde Kovid-19 salgını nedeniyle çıkarılan ve sığınmacıların geri gönderilmesi için kullanılan "42. Madde" adlı yasal düzenlemenin yürürlüğünün sonra ermesiyle ABD'nin "üçüncü dünya ülkesi" olacağını öne sürdü.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 11 Mayıs'ta 42. Madde'nin yürürlüğünün sona erecek olmasıyla ilgili kendi sosyal medya sitesi TruthSocial'dan paylaşım yaptı.

İlgili düzenlemenin gelecek hafta sona ereceğini aktaran Trump, "Bu tarih, rezil bir şekilde tarihe geçecek. Sınırlarımız tamamen çökecek. Resmen üçüncü dünya ülkesi olacağız." ifadesini kullandı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, 42. Madde'nin sona ermesi nedeniyle iç göç makamlarını desteklemek için ülkenin güney sınırına 1500 asker konuşlandıracağını duyurmuştu.

Trump yönetimince 2020'de COVID-19 salgını nedeniyle "kamu sağlığı" sebep gösterilerek uygulamaya konulan halk sağlığı yasasının bir bölümünü oluşturan "42. Madde" düzenlemesi, insani koruma talep eden düzensiz göçmenlerin reddedilerek Meksika'ya sınır dışı edilmeleri için kullanılmıştı.

ABD'de mevcut Joe Biden yönetimi de "insani bir sığınma sistemi" tasarlama vaadiyle uygulamanın devamına karar vermişti.

Cumhuriyetçiler, Biden yönetimini yasa dışı göç, insan ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi konularda yeterli önlemleri almamakla, bazı Demokratlar ise Biden'ın yeni politikalarının Trump dönemini aratmayarak "göçmen karşıtı" olmakla suçluyor.

ABD Sınır Devriyesinden paylaşılan bilgilere göre, COVID-19'un yayılmasını engellemek amacıyla kanun kapsamında düzensiz göçmenlerin büyük bölümü 2 saatten kısa sürede sınır dışı ediliyor.

Etiketler : abd trump üçüncü dünya ülkesi
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