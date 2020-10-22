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22 Ekim 2020 Perşembe 23:18:00 - Güncelleme:22 Ekim 2020 Perşembe 23:18:00

Trump, 24 Ekim'de 'Erken oy' kullanacak

Kaynak: AA

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3 Kasım'daki ABD Başkanlık seçimleri için Trump'ın 24 Ekim Cumartesi günü oy kullanacağı belirtildi.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 Kasım başkanlık seçimleri için 24 Ekim Cumartesi günü Florida'da "erken oy" kullanacağını açıkladı.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, yaptığı yazılı açıklamada, Trump'ın 24 Ekim Cumartesi günü ikametgahının da kayıtlı olduğu Florida'nın West Palm Beach şehrinde olduğunu belirtti.

Florida'da "erken oy" sürecinin pazartesi günü başladığını anımsatan Deere, Trump'ın cumartesi günü oyunu burada kullanacağını kaydetti.

Florida aynı zamanda 3 Kasım seçimlerinin kaderini belirleyecek kritik eyaletlerin başında geliyor.

Real Clear Politics'e göre, eyalette Biden, Trump'ın 2,1 puan önünde görünüyor.

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