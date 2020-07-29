  • BIST
    1152.7
  • Dolar
    6,9463
  • Euro
    8,1708
  • Altın
    436,5440
İstanbul
22 / 32
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
100 milyon yıl öncesine ait! Deniz dibinde uyur haldeydi, canlandırıldı
Trump 2020 seçimleri için adaylık kabul konuşmasını Kuzey Carolina'da yapacak
Kandil'in siyasi kanadı HDP'nin 'Lice' yalanı ellerinde patladı! Sahte fotoğraflarla algı yaptılar
Libya İçişleri Bakanı Başağa: Libya krizinde askeri çözüm yok
Vatandaşlar namaz için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni doldurdu
ABD Adalet Bakanı Barr Portland'taki federal güvenlik güçlerini savundu
İletişim Başkanı Altun'dan Yunanistan'a anladığı dilden mesaj
Rasulayn'da terör saldırısında 1 sivil yaşamını yitirdi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Umurzakov'u kabul etti
Birleşmiş Milletler'den Yemen'de kıtlık uyarısı
Konya'da filyasyon çalışmasına engel olan site yöneticisi tutuklandı
Kanada KOVID-19 tedavisi için 'Remdesivir'i onayladı
Fransa'da vaka sayıları arttı, maske zorunluluğu getirildi
Trump yönetimi 'Çocukken Gelenler İçin Ertelenmiş Eylem' programını gözden geçirecek
ABD, Venezuellalı eski bakan ve bakan yardımcısına vize yasağı getirdi
Başörtülü üniversite öğrencisine saldırmıştı! 2 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı
Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşma ve mezarlık ziyaretleri yasaklandı
San Francisco'da korkutan yangın
AK Partili Karaaslan'dan 'fındık fiyatı' açıklaması
Van'da seyyar satıcılar zabıtalara saldırdı: 3 yaralı
Yunan Sahil Güvenliği korsanlığa başladı
İçişleri Bakanlığından 50 bin Uygur Türkü'nün Çin'e gönderileceği iddialarına yalanlama
Akar'dan F-35 ve Doğu Akdeniz mesajı: Türkiye'siz projeler başarısızlığa mahkumdur
Deniz Çakır'ın yeni dizisi belli oldu
29 Temmuz 2020 Çarşamba 00:52:00 - Güncelleme:29 Temmuz 2020 Çarşamba 00:52:00

Trump 2020 seçimleri için adaylık kabul konuşmasını Kuzey Carolina'da yapacak

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD Başkanı Trump, 2020 seçimleri için Cumhuriyetçi Partinin resmi adayı olduktan sonraki kabul konuşmasını Kuzey Carolina'da yapacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, 2020 seçimleri için Cumhuriyetçi Partinin resmi adayı olduktan sonraki kabul konuşmasını Kuzey Carolina'da yapacağını duyurdu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 24-27 Ağustos'daki Cumhuriyetçi Parti Kongresinin Florida ayağını iptal eden Trump, adaylık kabul konuşmasını "nasıl ve nerede" yapacağı tartışmalarına açıklık getirdi.

Kuzey Carolina'dan yayın yapan WRAL News isimli kanala mülakat veren Trump, "Kongre için Kuzey Carolina'da olacağım, çünkü burada birçok delegemiz olacak ve resmi adaylık süreci yürütülecek." ifadesini kullandı.

Cumhuriyetçi Partinin resmi adayı olduktan sonra kabul konuşmasını nerede yapacağının sorulması üzerine Trump, "Bunu Kuzey Carolina'da yapacak olmaktan dolayı gururluyum. Bu eyaleti 2016'da biz kazanmıştık." dedi.

Trump, kabul konuşmasına ilişkin detayların bu hafta içinde seçim kampanya ekibi tarafından duyurulacağını açıkladı.

Daha önce Cumhuriyetçi Parti Kongresinin ana etkinliklerini Kuzey Carolina'nın Charlotte kentinden, Florida'ya aldıran Trump, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle 23 Temmuz'da kongrenin Florida ayağının iptal edildiğini duyurmuştu.

Cumhuriyetçi Parti Kongresi, 24-27 Ağustos'ta yapılacak. Donald Trump ile Demokrat rakibi Joe Biden'ın yarışacağı ABD Başkanlık seçimleri ise 3 Kasım'da düzenlenecek.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER