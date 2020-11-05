Trump, 14 saat sonra suskunluğunu bozdu

05 Kasım 2020 Perşembe 17:46:00 - Güncelleme:05 Kasım 2020 Perşembe 17:48:00
Trump, 14 saatlik suskunluğunu 'Oy sayımını durdurun' diyerek bozdu
Dünyanın gözü ABD'deki seçimlerde. Yeni başkan Trump mı olacak Biden mı? Gözler bu sorunun cevabına kilitlenmişken ABD Başkanı Trump'tan 14 saat sonra ilk tweet geldi. ABD Başkanı yaptığı paylaşımda 'Oy sayımını durdurun' ifadelerini kullandı.
ABD'de seçimlerde oy sayımı devam ederken Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Oy sayımını durdurun" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Trump, ABD seçimlerinden 14 saat sonra ilk paylaşımını yaptı. Twitter'dan yaptığı paylaşımda Trump, oy sayımının durdurulması çağrısında bulundu.