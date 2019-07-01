Trafikten kaçarken bataklığa saplandılar

KAZA YOLU KİLİTLEDİ

Google Haritalar, kullanıcıların sürüş sırasında varacakları noktalara daha çabuk ulaşmaları için yol tarifi yaparak işlerini kolaylaştırıyor. Trafik koşullarını hesaba katarak kullanıcıları en hızlı şekilde hedefine ulaştırıyor. Ancak bu kez yardımcı olmadı. ABD’nin Colorado eyaletinde Denver Uluslararası Havalimanı’na giden Peña Bulvarı’nda bir trafik kazası yaşandı ve yol kilitlendi. Sürücüler ise alternatif yol için Google Maps’e başvurdu.

'HAVA DURUMUNU BİLEMEYİZ'

Ancak popüler uygulama, gösterdiği alternatif rotanın şiddetli yağışlardan dolayı bataklığa dönüştüğünü hesaba katamadı. Yaklaşık 100 sürücü, trafikte vakit kaybetmemek için girdikleri yolda çamura saplanarak saatlerce yolda kaldı. Sosyal medyada yayılan fotoğraflar üzerine açıklama yapan şirket yetkilileri “Her zaman en iyi yönergeleri sağlamak için çalışıyoruz. Ancak hava durumu gibi öngörülemeyen koşullar sorun çıkarabiliyor” dedi.