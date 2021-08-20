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20 Ağustos 2021 Cuma 09:14:00 - Güncelleme:20 Ağustos 2021 Cuma 09:14:00

Toyota, Japonya'daki 27 üretim bandını geçici olarak durduracak

Kaynak: AA

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Çip krizi dünya devlerini bir bir vurmaya devam ediyor. Toyota, Japonya'daki 27 üretim bandını geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

Toyota Motor, çip tedarik sorunu sebebiyle gelecek ay Japonya'daki 14 tesisindeki 27 üretim bandını 3 hafta süreyle durduracak.

Üretici firmaların, akıllı telefon ve 5G ağ ekipmanlarına yönelik artan çip talebi sonrası küresel düzeyde imalat ve tedarik sıkıntıları devam ediyor.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, çip tedarik sorunu nedeniyle firma ülke içindeki 14 tesisindeki 27 üretim bandını geçici durduracak.

Japon firma bu uygulamanın, daha önce açıklanan aylık üretim oranlarında yüzde 40 düşüşe neden olacağını bildirdi.

3 hafta süreli durdurmanın Yaris compact, Prius hibrit ve RAV4 modellerini etkileyeceği kaydedildi.

Öte yandan firma, Tayland ve Vietnam dahil Güney Asya ülkelerinde bulunan üretim tesislerinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle yedek parça sıkıntısı çektiğini bildirdi.

Etiketler : Toyota Motor Japonya Toyota
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