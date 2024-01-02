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02 Ocak 2024 Salı 12:56:00 - Güncelleme:02 Ocak 2024 Salı 12:56:00

Tokyo'da pistte yanan uçakta bulunan yaklaşık 400 yolcu ve mürettebat tahliye edildi

Kaynak: AA

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Japon yayın kuruluşu NHK, başkent Tokyo'da pistte yanan yolcu uçağında bulunan yaklaşık 400 yolcu ve mürettebatın tahliye edildiğini bildirdi.

NHK, Tokyo'daki Haneda Havalimanı pistinde yanan uçakta bulunan 367 yolcu ve 12 mürettebatın tahliye edildiğini belirtti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, uçağın, pistte taksi yaptığı esnada motor kısmında bir yangının patlama ile başladığı görülüyor.

Öte yandan uçağın, pistte bir sahil güvenlik uçağı ile çarpıştığı anlar da görüntülere yansıdı.

Uçağın, Shin Chitose Havalimanından, Haneda'ya sefer düzenlediği aktarıldı.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda pistteki bir uçakta yangın çıktığı bildirilmişti.

Yerel basındaki haberlerde, Haneda Havalimanı pistindeki Japan Airlines'a ait bir uçakta yangın çıktığı kaydedilmiş, yangının nedeninin uçağın motorunun yerle temas etmesi olabileceği aktarılmıştı.

Uçaktaki yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Etiketler : tokyo yolcu uçağı yangın tahliye
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