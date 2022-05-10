Tokayev'in ilk Ankara ziyareti Türkiye ile Kazakistan ilişkilerinde yeni dönemin işareti

16 Aralık 1991'de bağımsızlığını ilan eden Kazakistan'ı ilk tanıyan ülke Türkiye oldu. 2 Mart 1992'de ise iki kardeş ülke diplomatik ilişkilerini tesis etti.

Türkiye, aynı zamanda ülkenin o dönemki başkenti Almatı'da büyükelçiliğini açarak Kazakistan'daki ilk diplomatik misyonun kurulmasına öncülük etti.

Kazakistan'ın Ankara'daki büyükelçiliğinin de Ekim 1992'de faaliyete başlamasıyla ikili ilişkiler her alanda gelişmeye devam etti.

İki ülke arasında 2009'da "Stratejik Ortaklık Anlaşması" imzalanarak, Türkiye ile Kazakistan ilişkileri üst düzeye ulaştı. 2012'de ise iki ülke arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kuruldu.

Halihazırda siyasi, ekonomi, ticari, yatırım, askeri, savunma sanayisi, eğitim, sağlık ve beşeri alanlarda geniş kapsamlı iş birliği yürüten kardeş ülkeler, ilişkilerinin 30. yılında önemli başarılara imza attı.

Türkiye ve Kazakistan, 30 yılda karşılıklı ticaret hacminin 30 milyon dolardan 5 milyar dolara çıkardı.

Tokayev'in ilk Ankara ziyareti, ikili ilişkilerin yeni dönemine işaret ediyor

Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in Mart 2019'da görevinden istifa etmesinin ardından koltuğu devralan ve Haziran 2019'da da cumhurbaşkanlığına seçilen Kasım Cömert Tokayev'in, 10-11 Mayıs'ta Ankara'ya ilk resmi ziyareti başlıyor.

Söz konusu ziyaret, bu yıl diplomatik ilişkilerinin tesisinin 30. yıl dönümünü kutlayan iki kardeş ülke ilişkilerinde yeni döneme işaret ediyor.

Tokayev'in ziyareti, aynı zamanda Kazakistan'da ocak ayında meydana gelen olayların ardından ülkede yürütülen siyasi yenilenme süreci ve Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan kaynaklanan bölgedeki mevcut jeopolitik gerilim bakımından da dikkati çekiyor.

Heyetiyle Ankara'ya gelecek olan Tokayev, Beştepe'de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerde bir araya gelecek. Özellikle karşılıklı ticaret hacminin mevcut 5 milyar dolardan 10 milyar dolara çıkartılması için atılacak yeni adımlar değerlendirilecek.

Görüşmelerde, Türkiye ile Kazakistan arasındaki iş birliği alanlarının genişletilmesine yönelik yeni imkanların ele alınması ve önemli iş birliği anlaşmalarına imza atılması da bekleniyor.

Türkiye, Kazakistan'ın en büyük 5. ticaret ortağı

Türkiye, geçen yıl Kazakistan'ın en çok dış ticaret yaptığı ilk 5 ülke sıralamasına girdi.

Ayrıca Türk firmaların Kazakistan'a yatırımları rekor seviyeye ulaştı. Son bir yılda Türkiye'den Kazakistan'a 362 milyon 400 bin dolar tutarında yatırım geldi.

Böylece, 30 yılda Türkiye'den gelen yatırımların toplam bedeli 4 milyar doları bulurken Kazakistan'dan gelen yatırım miktarı da 1 milyar doları aştı.