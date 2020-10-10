TİKA'dan Kuzey Makedonya'ya eğitim desteği

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, Kuzey Makedonya'nın Doyran Belediyesi sınırları içinde, dağlık bir alanda bulunan Yörük Türklerinin yaşadığı Gökçeli köyünün Türkçe eğitim verildiği ilkokulunun donanımı TİKA tarafından yapıldı.

Merkezden 10 km uzaklıkta 30 hane ve 130 nüfuslu Gökçeli köyünde 1976 yılında inşa edilmiş olan eski okulun yerine Doyran Belediyesinin 2 derslik, öğretmen odası ve ortak kullanım alanlarından oluşan yeni okul binası inşa ettiği dile getirilen açıklamada, TİKA'nın okulun mevcut küresel salgın şartlarında daha sağlıklı ve sürdürülebilir eğitim verebilmesini teminen kapsamlı donanım sağladığı vurgulandı.

Okul binasının açılış törenine Kuzey Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanı Mila Carovska, TİKA Üsküp Koordinatörü Halim Ömer Söğüt, Doyran Belediye Başkanı Ango Angov’un yanı sıra diğer kurum yetkilileri ve idareciler katılırken, geleneksel yörük kıyafetleri ile Gökçeli sakinleri ve öğrenciler de yoğun ilgi gösterdi.

Eğitim ve Bilim Bakanı Carovska, buradaki konuşmasında “Şehirlerdeki gibi kırsal kesimlerde de öğrencilerin ve eğitmenlerin sağlıklı ve huzurlu bir ortamda eğitim faaliyetlerini icra edebilmeleri, kaliteli nesillerin ve toplumda öncü bireylerin yetiştirilmesinden geçmektedir.” dedi.

Doyran Belediye Başkanı Angov da TİKA’nın bölgede eğitime verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, “Gökçeli köyündeki çocuklara modern şartlarda eğitimin sunulacağı yeni okul binasına Kuzey Makedonya ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ortak gayesi sayesinde kavuşmuş bulunuyoruz. Biz burada elinde Türk ve Makedon bayrağını dalgalandırın öğrencilerimiz ile ülkemizde ortak yaşamın mümkün olduğunu gösteriyoruz. Her birlikte vatandaşlarımıza daha iyi yaşam şartları sunmak için çaba sarf etmeliyiz.” değerlendirmesinde bulundu.

TİKA Üsküp Koordinatörü Söğüt ise “TİKA tarafından Kuzey Makedonya’da eğitimde eşitlik anlayışından hareketle her çocuğun eşit eğitim alması için; fiziki altyapıların güçlendirilmesi ile daha sağlıklı modern eğitim ortamların oluşturulması amacıyla inşaat ve donanımı gerçekleştirilen 40’a yakın okul Kuzey Makedonya devletine teslim edilmiştir. Kalkınma iş birliğinin temel noktası eğitim alanına dönük Gökçeli okulunun donanımı ile süren bu çalışmaların önümüzdeki dönemde de artarak devam edeceğini temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.

TİKA’nın önem vermekte olduğu sektörlerin başında gelen eğitim sektöründe eğitimin her yönü ile desteklenerek karşılaşılan sıkıntıların hafifletilebilmesi amacıyla, Kuzey Makedonya'nın farklı bölgelerinde bulunan ve farklı etnik toplumlara mensup öğrencilerin eğitim aldığı okulların inşaatı ve mevcut okulların kapsamlı tadilatı ile teknik altyapı ve okul mobilyasını kapsayan donanımlarının sağlanması çalışmaları sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Irk, din, dil ayırt etmeksizin her çocuğun eşit bir şekilde eğitim alması için çalışmalarını devam ettiren TİKA bugüne kadar; 24’ü onarım 16’sı inşaat olmak üzere toplam 40 ilköğretim okulu ve lise ile üniversitelerin Türkoloji Bölümlerinin yenilenmesi ve donanımlarını gerçekleştirmiş olup, bu faaliyetler yaklaşık 20 bin öğrencinin istifadesine sunuldu. TİKA tarafından Türkçe eğitimin desteklendiği bu okullar ve ülke çapındaki diğer eğitim kurumları bulundukları bölgelerin seçkin okulları haline geldi."