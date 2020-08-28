TİKA'dan Gambiya'ya 7 bin 500 maske yardımı

KOVID-19'la mücadele kapsamında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) birçok ülkeye tıbbi yardımları devam ediyor.

TİKA, başkent Banjul'da, 5 bölgeye dağıtımı yapılacak yeniden kullanılabilir 7 bin 500 maskeyi törenle hükümet yetkililerine teslim etti.

Türkiye'nin Banjul Büyükelçisi Tolga Bermek, törende yaptığı açıklamada, COVID-19'un insanların yaşamlarını ve ekonomilerini kötü etkilediğini belirterek, uluslararası dayanışmanın her zamankinden daha önemli olduğunu kaydetti.

TİKA Banjul Program Koordinatöru Mehmet Akif Eyigün de hükümete teslim edilen maskelerin, KOVID-19 ile mücadelede yardımcı olacağını ifade etti.

Gambiya Hükümet Yetkilisi Landing Sanneh ise verilen yardımlardan dolayı teşekkür ederek, "Bu malzemeleri KOVID-19 ile mücadele çabalarımıza yardımcı olacak" dedi

TİKA, Gambiya'nın KOVID-19 mücadelesi için ülke genelinde yeniden kullanılabilir 20 bin maske dağıtmayı planlıyor.

TİKA, ayrıca mayıs ayında Gambiya'da 1750 gıda paketini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmıştı.

Ülkede şimdiye kadar 2 bin 585 KOVID-19 vakası görüldü, 97 kişi hayatını kaybetti.