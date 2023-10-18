The New York Times'ın eline kan bulaştı... Batı'nın masabaşı teröristleri iş başında

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu 500 kişinin öldüğü bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Dr. Eşref el-Kudra, el-Ehli Baptist Hastanesi katliamının benzersiz ve tarif edilemez olduğunu söyledi.

BATI'NIN MASABAŞI TERÖRİSTLERİ İŞ BAŞINDA

Gazze'deki katliamı gizlemek isteyen ABD merkezli New York Times'ın skandal hareketi ise dikkatlerden kaçmadı.

İsrail'i aklamak için her yolu deneyen gazete 3 kez manşet değiştirirken, ilk haberinde kullandığı "İsrail saldırısı" ifadesini değiştirip haberi "Gazze'de bir hastanedeki patlamada en az 500 ölü var" olarak servis etti.