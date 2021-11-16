Karadeniz'de sular ısınıyor: Savaşa hazır olun

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16 Kasım 2021 Salı 09:30:00 - Güncelleme:16 Kasım 2021 Salı 09:51:00

The Mirror: İngiltere, Rusya ile ‘savaş' için Ukrayna'ya 600 asker gönderecek

Kaynak: Sputnik

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İngiliz The Mirror gazetesi, 600 askerlik İngiliz görev gücünün Rusya'nın ‘istilası' durumunda Ukrayna'ya konuşlanmaya hazır olduğunu yazdı.

İngiliz The Mirror gazetesi, 600 askerden oluşan bir İngiliz görev gücünün Rusya'nın 'istilası' durumunda Ukrayna'da konuşlanmaya hazır olduğunu yazdı.

Gazeteye konuşan bir kaynağın verdiği bilgiye göre Londra, Rusya'nın 'istilası' durumunda 600 askerden oluşan bir İngiliz görev gücünü Ukrayna'da konuşlandırmak üzere hazır bulunduruyor.

Habere göre İngiliz yönetiminin oluşturduğu grupta özel kuvvet askerleri, özel keşif alayı askerleri, doktorlar, mühendisler, iletişim uzmanları ve ayrıca Aldershot'ta konuşlanan 16. Hava Taarruz Tugayından 400'e kadar paraşütçü yer alıyor.

Gazeteye konuşan kaynak, "Hemen harekete geçmeye hazır birliğe, çok hızlı bir şekilde konuşlandırılması gerekebileceği söylendi. 400 ila 600 asker hazır. Tüm ekipmanlar paketlendi, Ukrayna'ya uçmaya ve havadan indirme yapmaya hazırlar" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken geçtiğimiz hafta Ukraynalı mevkidaşı Dmitriy Kuleba ile yaptığı görüşmede, Rusya'yı Ukrayna'da '2014'teki hatasını tekrarlamasına' karşı uyarmıştı.

Batılı ülkeler, Rus askeri birliklerinin Ukrayna sınırlarının yakınındaki hareketliliği nedeniyle 'endişelerini defalarca dile getirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı ise Moskova ile Kiev arasında olası bir çatışmayla ilgili sözleri 'sıradaki kurgu' olarak niteledi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın kendi toprakları içinde ve kendi takdirine bağlı olarak birliklerinin yerini değiştirebildiğini, bunun hiç kimse için bir tehdit olmadığını ve kimseyi rahatsız etmemesi gerektiğini açıklamıştı.

Diğer yandan ABD ve NATO'daki müttefikleri, son zamanlarda Karadeniz'deki askeri faaliyetlerini önemli ölçüde artırmış bulunuyor. Rusya Savunma Bakanlığı'nın tahminlerine göre, ABD'nin Karadeniz bölgesinde Rusya'nın yakınında çok uluslu ordu birliği oluşturmaya çalışıyor, bu devletin hedeflerinden biri ise Ukrayna'nın askeri ıslahı.

Etiketler : İngiliz The Mirror gazetesi ABD ve NATO Ukrayna sınırları Antony Blinken Dmitriy Kuleba
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