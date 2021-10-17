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17 Ekim 2021 Pazar 10:12:00 - Güncelleme:17 Ekim 2021 Pazar 10:12:00

İlk olma özelliği taşıyor! 'The Challenge' ekibi dünyaya döndü

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Rusya'nın uzayda çekeceği film için 5 Ekim'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderdiği ekip, dünyaya döndü.

Soyuz MS-18 ile Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılan ekip, sabah saatlerinde dünyaya ulaştı.

Ekip Kazakistan'daki Jezkazgan kentine indi.

Ekip 5 Ekim'de, Rusya'nın uzayda çektiği The Challenge isimli film için Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilmişti.

The Challenge, sinema tarihinde profesyonel bir oyuncu tarafından uzayda çekilen ilk uzun metrajlı film olma özelliği taşıyor.

Etiketler : Soyuz MS-18 Uluslararası Uzay İstasyonu Jezkazgan The Challenge
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