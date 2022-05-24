Texas'ta ilkokula ateş açıldı: 2 ölü, 14 yaralı
Kaynak: Reuters
Texas'ta ilkokulda ateş açıldı. İlk belirlemelere göre 2 çocuk hayatını kaybetti. 14 yaralı olduğu aktarıldı. Şüpheli gözaltında.
ABD'nin Teksas eyaletindeki bir ilkokulda gerçekleşen silahlı saldırıda 2 çocuk hayatını kaybederken 14 kişinin yaralandığı bildirildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken Federal Soruşturma Bürosu (FBI) dahil güvenlik güçlerinin Simpkins'in yakalanması için arama çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Son yapılan açıklamaya göre şüpheli kişi gözaltına alındı..
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