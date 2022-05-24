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24 Mayıs 2022 Salı 23:09:00 - Güncelleme:24 Mayıs 2022 Salı 23:18:00

Texas'ta ilkokula ateş açıldı: 2 ölü, 14 yaralı

Kaynak: Reuters

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Texas'ta ilkokulda ateş açıldı. İlk belirlemelere göre 2 çocuk hayatını kaybetti. 14 yaralı olduğu aktarıldı. Şüpheli gözaltında.

ABD'nin Teksas eyaletindeki bir ilkokulda gerçekleşen silahlı saldırıda 2 çocuk hayatını kaybederken 14 kişinin yaralandığı bildirildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken Federal Soruşturma Bürosu (FBI) dahil güvenlik güçlerinin Simpkins'in yakalanması için arama çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Son yapılan açıklamaya göre şüpheli kişi gözaltına alındı..

Etiketler : Texas ilkokul silahlı saldırı
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