Texas'ta ilkokula ateş açıldı: 2 ölü, 14 yaralı

ABD'nin Teksas eyaletindeki bir ilkokulda gerçekleşen silahlı saldırıda 2 çocuk hayatını kaybederken 14 kişinin yaralandığı bildirildi.



Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken Federal Soruşturma Bürosu (FBI) dahil güvenlik güçlerinin Simpkins'in yakalanması için arama çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Son yapılan açıklamaya göre şüpheli kişi gözaltına alındı..

