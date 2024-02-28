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Texas'ta acil durum ilan edildi
28 Şubat 2024 Çarşamba 10:48:00 - Güncelleme:28 Şubat 2024 Çarşamba 10:48:00

Texas'ta acil durum ilan edildi

Kaynak: AA

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ABD'nin Texas eyaletinde orman yangınları nedeniyle "acil durum" ilan edildi.

ABD'nin Texas eyaletinin kuzeyindeki Panhandle kasabasında 26 Şubat'ta başlayan orman yangınları nedeniyle "acil durum" ilan edildi.

Eyalet yetkilileri, Panhandle'daki yangınlar nedeniyle 5 bine yakın bölge sakininin tahliye edildiğini ve yangının başladığı tarihten bu yana yaklaşık 240 bin dönümlük alanın etkilendiğini belirtti.

Saatte 64 ila 96 kilometre hızla esen rüzgarlar nedeniyle yangınların bölge genelinde hızla yayıldığını ifade eden yetkililer, görüş mesafesini daraltan dumandan dolayı bölgedeki birçok yolun trafiğe kapatıldığını aktardı.

Texas Valisi Greg Abbott, yaptığı açıklamada, 26 Şubat'tan beri devam eden orman yangınları nedeniyle "acil durum" ilan ettiğini duyurdu.

Etiketler : teksas orman yangını acil durum
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