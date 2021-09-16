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16 Eylül 2021 Perşembe 14:57:00 - Güncelleme:16 Eylül 2021 Perşembe 14:57:00

Testi yapılan füzelerde kullanılan teknik dünyada bir ilk

Kaynak: Aksam.com.tr

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Dün, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığının, "Kuzey Kore'nin doğu kıyısından tanımlanamayan bir cisim fırlattığı" açıklamasına Kuzey Kore'den yanıt geldi. Ülkenin devlet haber ajansı, bunun bir "demiryolu kaynaklı füze sistemi" testi olduğunu söyledi.

Dün Kuzey Kore'nin testini yaptığı füzelerin türü açıklandı. Güney Koreli ve Japon yetkililer, Kuzey Kore'nin doğu kıyısından tanımlanamayan bir cisim fırlattığını söylemişti.

Aksam.com.tr'nin Reuters haber ajansından aktardığı habere göre, devlet haber ajansı KCNA, ülkeyi tehdit eden herhangi bir kuvvete karşı potansiyel bir karşı saldırı olarak tasarlanan yeni bir "demiryolu kaynaklı füze sisteminin" test edildiğini duyurdu.

KCNA, füzelerin Kuzey Kore'nin doğu kıyısındaki denizde bir hedefi vurmadan önce 800 km (497 mil) uçtuğunu söyledi.

Kuzey Kore, nükleer silah olmadan böyle bir sistem geliştiren ilk ülke oldu.

Kuzey Koreli mareşal ve Kuzey Kore Politbüro Başkanlığı üyesi Pak Jong Chon, "Demiryoluyla taşınan füze sistemi, tehdit oluşturan güçlere birden çok kez sert bir darbe indirebilecek etkili bir karşı saldırı aracı olarak hizmet ediyor" dedi.

Devlet medyası tarafından yayınlanan fotoğraflar, dağlık bir alanda raylara park etmiş bir trenin çatısından bir duman ve alev sütunu üzerinde yükselen bir füzeyi gösterdi.

Amerikan Bilim Adamları Federasyonu'nun kıdemli bir üyesi olan Adam Mount, Twitter'da "Raylı mobil füzeler, nükleer kuvvetlerinin beka kabiliyetini geliştirmek isteyen ülkeler için nispeten ucuz ve güvenilir bir seçenek" dedi.

Etiketler : Amerikan Bilim Adamları Kuzey Kore FÜZE TEST KCNA
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