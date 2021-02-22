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22 Şubat 2021 Pazartesi 10:35:00 - Güncelleme:22 Şubat 2021 Pazartesi 10:35:00

Tesla araba satarak kazandığından fazlasını Bitcoin ile kazandı

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Elon Musk'ın sahibi olduğu elektirkli otomobil üreticisi Tesla'nın 1 aylık Bitcoin karı, 1 yıllık otomobil satışlarını geride bıraktı.

ABD merkezli elektrikli otomobil şirketi Tesla, geçtiğimiz ay yaptığı Bitcoin yatırımınının meyvelerini toplamaya başladı.

Geçtiğimiz yıl 721 milyon dolar net kâr elde eden Tesla, ocak ayında 1.5 milyar dolar değerinde Bitcoin almıştı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, şirket sadece bu yatırımından 3 haftada 970 milyon dolar kazanç elde etti.

Başka bir deyişle Tesla kripto para yatırımından 3 haftada geçen yıl elde ettiği toplam net kardan fazlasını elde etti.

Yatırımın yapıldığı dönemde şirketten yapılan açıklamada, "Tesla olarak yakın gelecekte Bitcoin'i ödeme aracı kullanmayı bekliyoruz" ifadeleri kullanılmış, açıklamanın ardından Bitcoin'in değeri 44 bin 300 dolara çıkmıştı.

Bitcoin ocak sonunda 34 bin dolar bandında işlem görüyordu. Bitcoin'in güncel değeri 55 bin doların üzerinde.

ELON MUSK ETKİSİ

Twitter'da 45 milyondan fazla takipçisi olan Musk, son dönemde kripto paralar ve hisse senetleriyle ilgili tweet'ler atarken, attığı tweet'ler şirket hisselerini ve kripto paraları arttırıyor.

Etiketler : tesla bitcoin elon musk
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