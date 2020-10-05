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05 Ekim 2020 Pazartesi 22:14:00 - Güncelleme:05 Ekim 2020 Pazartesi 22:14:00

Teröristlerden 'köşeye sıkışan örgüt mensupları kaçmak için fırsat kolluyor' itirafı

Kaynak: AA

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Edirne ve Amasya'da yakalanıp getirildikleri Erzincan'da tutuklanan ve birçok terör eyleminin planlayıcısı biri turuncu kategorideki 2 terörist, örgütteki çözülmelere ilişkin çarpıcı bilgiler verdi.

Erzincan'dan tutuklanan biri turuncu kategoride aranan iki terörist, ifadelerinde güvenlik güçlerinin operasyonları yüzünden örgütün köşeye sıkıştığını, kaçmak için fırsat kolladıklarını ve örgüte katılımın durma noktasına geldiğini itiraf etti.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Terörden Arananlar Listesi'nde "turuncu" kategoride bulunan ve Erzincan kırsalından ayrılıp İstanbul'a gitmek isterken Amasya'da yakalanan "Baver-Çektar" kod adlı PKK'lı terörist A.H'nin 6 Eylül 2020 tarihinde Amasya'da yakalanmasının ardından aynı kategorideki "Rezzan Erzingan" kod adlı terörist G.D'nin de bu kişi ile hareket ettiği saptandı.

Örgütün sabotajcısı olan terörist A.H'nin getirildiği Erzincan'da tutuklanması ile genişletilen çalışmalar sonucu, ağustos ayına kadar bölücü terör örgütünün Erzincan ve Tunceli yapılanmasında faaliyet yürüttüğü anlaşılan terörist G.D de 23 Eylül'de Yunanistan'a kaçmak isterken Edirne'de yakalandı.

Erzincan'a getirilen terörist G.D. İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesinde sorguya alındı.

Terörist G.D. ve daha önce tutuklanan A.H'nin verdiği bilgiler doğrultusunda kent kırsalında yapılan arama tarama faaliyetlerinde, 2 kalaşnikof marka uzun namlulu tüfek, 2 roketatar mühimmatı, bir büyük telsiz, çok sayıda makineli tüfek ve kalaşnikof mühimmatı ile el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan bol miktarda malzeme ve yaşam gereçleri ele geçirildi.

SİLAHLARINI TOPRAĞA GÖMÜP ÖRGÜTTEN KAÇTILAR

Her ikisi de silahlarını Erzincan kırsalında toprağa gömerek örgütten kaçmaya çalıştığı anlaşılan teröristler A.H. ile G.D'nin 13 Mayıs 2020 tarihinde kentin Çağlayan beldesi Karatuş köyü mevkisinde devriye görevi yapan jandarma aracı ile 25 Mayıs 2017 tarihinde de Yaylabaşı Jandarma Karakol Komutanlığı devriye aracına yönelik el yapımı patlayıcı ile saldırı olaylarının da aralarında bulunduğu çok sayıda terör eyleminin planlayıcısı ve faillerinden oldukları anlaşıldı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan terörist G.D. de sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

5 yıldır örgüt adına Erzincan ve Tunceli kırsalında faaliyet yürüten G.D'nin, bir süre önce güvenlik güçlerinin yoğun operasyonları nedeniyle silahını kırsala gömüp örgütten kaçmak için bölgeden ayrıldığı ve Yunanistan'a gitmeye çalıştığı belirlendi.

Terörist G.D, örgüt adına kırsalda faaliyette bulunduğunu ancak güvenlik güçlerinin operasyonları sebebiyle örgütten kaçmaya çalıştığını itiraf etti.

G.D, polis ve jandarma başta olmak üzere güvenlik güçlerinin yaptığı başarılı operasyonlar nedeniyle harekat alanlarının daraldığını, yaşam koşullarının zorlaştığını ve bu yüzden yaşanan örgütten kopmaların arttığını da ifade etti.

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI SOLUK ALDIRMIYOR

Tutuklanan teröristler A.H. ile G.D'nin verdikleri ifadeler de örgütteki çözülmeyi gözler önüne serdi.

Teröristler, kendilerine örgüt tarafından herhangi bir destek gelmediğini, erzak ve mühimmat sıkıntısı çektiklerini, özellikle hava araçları ve icra edilen operasyonlar nedeniyle yoğun bir baskı altında kaldıklarını ve birçok terör örgütü mensubunun kaçmak için fırsat kolladıklarını itiraf etti.

Teröristlerin ifade tutanaklarına ayrıca, örgüt mensuplarının örgütten ayrılarak yurt dışına kaçmak istedikleri, yapılan operasyonel faaliyetler nedeniyle de terör örgütüne katılımın durduğu bilgisi de yansıdı.

Öte yandan tutuklanan bu iki teröriste Erzincan kırsalında yardım ve yataklık yapan kişi ya da kişilere yönelik operasyonların devam ettiği, halkın güvenlik içinde yaşamını sürdürebilmesi için terör örgütleri ile mücadelenin kararlılıkla yürütüldüğü bildirdi.

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