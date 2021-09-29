Teröristbaşı Mazlum Kobani itiraf etti: Biden bizi Suriye'de yalnız bırakmayacağının sözünü verdi

Terör örgütü PKK/YPG'nin elebaşılarından, Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin, İngiliz medyasına skandal açıklamalarda bulundu. The Times'a konuşan terörist elebaşı, ABD'nin Afganistan çekilmesinin ardından korkuya kapıldığını söyleyerek Suriye'de örgüte destek verilmesi konusunda ABD Başkanı Joe Biden'dan güvence aldığını söyledi.

Sabah'ta yer alan habere göre ABD'nin 20 yılın ardından Afganistan'dan çekilmesinin ardından, Suriye'de faaliyet gösteren PKK/YPG terör örgütü endişeye kapıldı.

Terör örgütünün elebaşlarından olan "Mazlum Kobani" kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin, konuyla ilgili İngiliz medyasına konuştu. The Times'a konuşan Mazlum Kobani, ABD güçlerinin Afganistan'dan çekilmesinin ardından korkuya kapıldıklarını itiraf etti.

KORKUYA KAPILDILAR

The Times'a demeç veren Mazlum Kobani, ABD Başkanı Joe Biden'ın kendilerine güvence vermek için ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Orgeneral Kenneth McKenzie'yi gönderdiğini söyledi.

Görüşmede, "Sizi Afganlara yaptığımız gibi terk etmeyeceğiz" mesajının verildiğini söyleyen terörist elebaşı, "Dürüst olalım, Amerika'nın Afganistan'dan çekilmesinden sonra insanlar korktu" yorumunda bulundu.

"BİZE GÜVENCE VERDİLER"

McKenzie'nin ardından, ABD Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu'dan sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Joey Hood ile de görüştüğünü belirten Kobani, ABD'nin kendilerini hızlıca temsilciler göndermesinden memnuniyet duyduğunu söyledi.

"Buranın Afganistan gibi olmayacağına dair bize güvence verdiler. Politikanın tamamen farklı olduğunu söylediler." ifadelerini kullanan terörist elebaşının itiraf nteliğindeki bu sözleri, ABD ile yaptıkları kirli iş birliğini bir kez daha gözler önüne serdi.