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02 Haziran 2021 Çarşamba 08:30:00 - Güncelleme:02 Haziran 2021 Çarşamba 08:30:00

Teröre politik kamuflaj! Terör örgütü ABD'de Kongre'ye sızacak

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Teröre 'politik' kamuflaj! YPG/PKK Kongre'ye yatırım yapıyor. Terör örgütü YPG/PKK, ABD Kongresi nezdinde meşruiyetini sağlamlaştırmak için birden fazla lobi şirketini devreye soktu. Örgüt politikacılarla kaynaşıp sözde meşru eğitim ve STK faaliyetleri yürütecek.

Daha önce ilk kez ABD'nin başkenti Washington D.C.'de "Jim Dornan Strategies" adlı bir lobi firmasıyla anlaşan terör örgütü YPG/PKK'nın başka firmalarla da anlaşarak ' sempati yaratma' çalışmalarına giriştiği ortaya çıktı. Intelligence Online'in elde ettiği bilgilere göre şirket Washington'daki ABD'li politikacılarla YPG'li isimleri bir araya getirecek, eğitim ve sivil toplum faaliyetleri yürütecek.

"Kürt yanlısı lobiciler Washington'da yerlerini sağlamlaştırdılar" başlıklı haberde firmanın örgütün gündemini ABD'li yasa yapıcı Kongre üyelerine tanıtmak için yoğun faaliyet içerisinde olduğu aktarıldı. Örgüt ile lobi firmasının arasındaki kritik isim ise örgütün kadın kolu olan YPJ'nin bilinen isimlerinden Nowhruz Ahmed.

SDG'NİN ÜÇ TEMSİLCİSİ

Yazıda 12 Şubat tarihinde eski Başkan George Bush dönemindeki idari üst düzey yetkili Stephen Rademaker'ın Covington & Burling adlı lobi firmasının da Kongre'ye kaydını yaptırdığının altı çizildi. Bu firmanın 'Justice for Kurds (Kürtler için Adalet)' adlı bir sivil toplum kuruluşuyla lobi anlaşması bulunuyor. Yazıda terör örgütü YPG-PKK'nın siyasi kolu olan SDG'nin Washington'da "üç temsilciyle" faaliyet gösterdiği ve 2020 yılının ortasından bu yana ABD'nin önde gelen lobicilerinden AF International'la anlaşması bulunduğu vurgulandı.

Etiketler : Başkan George Bush AF International abd pyd Covington & Burling
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