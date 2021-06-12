Afrin'de terör saldırısı! 6 kişi hayatını kaybetti, 20'nin üzerinde yaralı

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12 Haziran 2021 Cumartesi 20:03:00 - Güncelleme:12 Haziran 2021 Cumartesi 20:13:00

Terör örgütü YPG/PKK'nın saldırısında Afrin'deki hastanede 6 sivil öldü, 20'nin üzerinde sivil yaralandı

Kaynak: AA

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Hatay Valiliği, terör örgütü YPG/PKK'nın saldırısında Afrin'deki özel hastanede tedavi gören 6 sivil hayatını kaybettiğini, 20'nin üzerinde sivilin yaralandığını açıkladı.

Son dakika haberi... Hatay Valiliği: Terör örgütü YPG/PKK'nın saldırısında Afrin'deki özel hastanede tedavi gören 6 sivil hayatını kaybetti, 20'nin üzerinde sivil yaralandı.

Etiketler : hatay valiliği terör örgütü pkk
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