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05 Şubat 2022 Cumartesi 22:31:00 - Güncelleme:05 Şubat 2022 Cumartesi 22:31:00

Terör örgütü YPG/PKK Rudaw'ı yasakladı

Kaynak: AA

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Terör örgütü YPG/PKK'nın, Erbil merkezli Rudaw televizyon kanalının Suriye'nin kuzeyindeki faaliyetlerini yasakladığı bildirildi.

Rudaw'da yer alan habere göre, terör örgütü YPG/PKK, yayınlarıyla "bölgedeki toplumsal yapıya zarar verdiği" iddiasıyla kanalın çalışmalarını yasakladı.

YPG/PKK, Aralık 2021'de, Rudaw kanalının Kamışlı'daki ofisini basarak 6 çalışanını ve farklı medya organlarına mensup 3 medya mensubunu daha alıkoymuştu.

Bölgedeki muhalif Kürtlerin ofislerine saldıran terör örgütü, medya kuruluşlarının ofislerine de molotofkokteyliyle saldırı düzenlemişti.

Diğer taraftan terör örgütünün işgalindeki bölgelerde Esed rejiminin medya kuruluşları serbestçe çalışabiliyor.

Etiketler : Rudaw YPG/PKK medya
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