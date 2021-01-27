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27 Ocak 2021 Çarşamba 18:49:00 - Güncelleme:27 Ocak 2021 Çarşamba 18:49:00

Terör örgütü PKK/YPG'den alçak girişim

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Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'nin doğusundaki Kamışlı'da halkı doğal gaz ve mazot kesintisiyle tehdit ederek Türkiye aleyhinde gösteri düzenletti.

Suriye'nin doğusundaki Kamışlı kentinde, terör örgütü YPG/PKK, halkı mazot ve doğal gazı kesmekle tehdit ederek Türkiye aleyhinde protesto gösterisi düzenlemeye zorladı.

AA'da yer alan habere göre, örgüt üyeleri Kamışlı'nın doğusundaki ilçelerde ev ev dolaşarak halkı gösteriye katılmamaları halinde doğal gaz ve mazot kesintisiyle tehdit etti.

Tehdit üzerine onlarca kişi, terör örgütü unsurlarının eşliğinde Barış Pınarı Harekatı bölgesinin doğusundaki Malikiye'ye doğru ellerinde terör örgütü liderinin posterleriyle yürüdü.

Göstericiler Türkiye aleyhinde slogan attıktan sonra dağıldı.

Etiketler : suriye ypg pkk terör
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