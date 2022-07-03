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Terör örgütü PKK'yı deşifre ettiler! Kirli dosyalar ortaya serildi. Yasa dışı göç, uyuşturucu, insan kaçakçılığı...

Kaynak: Sabah

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Son dakika haberine göre Türkiye'nin NATO Zirvesi'nde elde ettiği diplomatik başarının ardından Avrupa'daki terör örgütleri gündemde. Alman basını terör örgütü PKK/YPG'nin yasa dışı göç, uyuşturucu ve insan kaçakçılığından maddi kazanç sağladığını yazdı.

Türkiye, geçtiğimiz günlerde düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde terörle mücadelede önemli bir kazanım daha elde etti. Tüm NATO üyeleri, PKK, YPG, PYD ve FETÖ gibi terör örgütleri ile mücadeleye destek sözü verdi. Bu gelişmelerin ardından Avrupa'da terör örgütü PKK'nın faaliyetleri yeniden gündeme geldi.

Almanya merkezli Deutschlandfunk haber sitesi, terör örgütü PKK/YPG'nin içyüzünü ortaya koydu. Sitede yer alan habere göre terör örgütü, yasa dışı göç, uyuşturucu ve insan kaçakçılığı konularında faaliyet göstererek maddi kazanç sağlıyor. Deutschlandfunk'un haberine göre örgütün ana geliri Suriye ve Irak'ın kuzeyinden elde ediliyor.

BATI'NIN DESTEĞİ FELAKET

Haberde Viyana Ulusal Savunma Akademisi'nden Walter Posch'un da düşüncelerine yer verildi. Posch, Batı dünyasının Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye desteğini de "Çoklu sonucu olan bir felaket" olarak niteledi. Posch ayrıca PKK/YPG terör örgütünün demokratik toplum söylemlerine Batı'nın kandığını vurguladı. Deutschlandfunk'taki haberde ayrıca, son yıllarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hükümeti altında Kürtlere, dillerini konuşmak ve öğretmek gibi daha fazla kültürel haklar verildiği, Türkiye'deki Kürtlerin artık Türk ordusuyla savaş istemediği vurgulandı.

JEFFREY: PKK-YPG AYNI

Haberde ayrıca ABD'nin eski Irak ve Suriye Büyükelçisi James Jeffrey'nin PKK-YPG bağlantısını açıklaması da hatırlatıldı. Jeffrey, mayıs ayında Washington'un 2014 yılından bu yana Suriye'de terör örgütü PKK ile bağlantılı bir örgütle çalıştığını söylemiş ve bu örgütün YPG olduğunu itiraf etmişti. Haberde ayrıca Jeffrey'in, PKK'nın artık Irak'ın kuzeyinde ve Suriye'nin bazı bölgelerinde etkisini artırdığını, Türkiye için ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguladığına da yer verildi.

EUROPOL RAPORU: AVRUPA TERÖRDE LOJİSTİK ÜS

Avrupa Polis Teşkilatı (Europol), 2018 yılında, PKK'nın Avrupa'yı lojistik üs olarak kullandığını vurguladı. İllegal faaliyetlerini yürütmek için Avrupa genelinde mafyavari bir yapılanma kuran terör örgütü PKK, dünya genelinde uyuşturucu ticareti ve insan kaçakçılığında da önde gelen yasa dışı yapılardan birisi.

Etiketler : Avrupa Polis Teşkilatı Europol PKK
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