Terör örgütü PKK, AB'den provokatör taşıyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanlığı, son dönemde Peşmerge güçlerine yönelik birçok saldırıda bulunan terör örgütü PKK'nın IKBY'ye karşı planlarına ilişkin açıklama yayınladı. PKK'nın, IKBY'nin iç işlerine müdahale etmeye ve istikrarsızlık oluşturmaya çalıştığı belirtilen açıklamada, örgütün bölgeye karşı planlarının bir parçası olarak, içeriden bir elin desteğiyle "Barış ve Özgürlük Grubu" adı altında birçok Avrupa vatandaşını IKBY'ye gönderdiği kaydedildi.

SAVAŞ KIŞKIRTICILIĞI

Açıklamada, IKBY'nin ve özellikle Erbil'in istikrarının korunmasının kırmızı çizgi olduğu belirtilerek, bu istikrarın herhangi bir bahane ya da grup adı altında bozulmasına izin vermeyecekleri ifade edildi. Bakanlığın açıklamasının devamında, söz konusu grupların yönlerini Kandil'e çevirmeleri gerektiği çünkü huzursuzluk ve savaş kışkırtıcılığının oradan kaynaklandığına dikkat çekildi.