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12 Haziran 2021 Cumartesi 07:30:00 - Güncelleme:12 Haziran 2021 Cumartesi 07:30:00

Terör örgütü PKK, AB'den provokatör taşıyor

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PKK'nın AB pasaportlu provokatörleri Erbil'de. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, terör örgütü PKK'nın, “Barış ve Özgürlük Grubu” adı altında Avrupa pasaportu taşıyan bazı kişileri bölgenin istikrarını bozmak amacıyla Irak'ın kuzeyine gönderdiğini duyurdu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanlığı, son dönemde Peşmerge güçlerine yönelik birçok saldırıda bulunan terör örgütü PKK'nın IKBY'ye karşı planlarına ilişkin açıklama yayınladı. PKK'nın, IKBY'nin iç işlerine müdahale etmeye ve istikrarsızlık oluşturmaya çalıştığı belirtilen açıklamada, örgütün bölgeye karşı planlarının bir parçası olarak, içeriden bir elin desteğiyle "Barış ve Özgürlük Grubu" adı altında birçok Avrupa vatandaşını IKBY'ye gönderdiği kaydedildi.

SAVAŞ KIŞKIRTICILIĞI

Açıklamada, IKBY'nin ve özellikle Erbil'in istikrarının korunmasının kırmızı çizgi olduğu belirtilerek, bu istikrarın herhangi bir bahane ya da grup adı altında bozulmasına izin vermeyecekleri ifade edildi. Bakanlığın açıklamasının devamında, söz konusu grupların yönlerini Kandil'e çevirmeleri gerektiği çünkü huzursuzluk ve savaş kışkırtıcılığının oradan kaynaklandığına dikkat çekildi.

Etiketler : Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ABD PKK PYD IKBY
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