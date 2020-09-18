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Terör devleti İsrail'in gazetesi, ABD Büyükelçisinin skandal sözlerini değiştirdi
18 Eylül 2020 Cuma 07:37:00 - Güncelleme:18 Eylül 2020 Cuma 07:40:00

Terör devleti İsrail'in gazetesi, ABD Büyükelçisinin skandal sözlerini değiştirdi

Kaynak: AA

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ABD'nin İsrail Büyükelçisi dün yaptığı açıklamada skandal ifadeler kullanmış, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın yerine Türkiye düşmanı Dahlan'ı getirmeyi planladıklarını açıklamıştı. Terör devletinin Israel HaYom gazetesi, büyükelçinin sözlerini 'Abbas'ı Dahlan ile değiştirmeyi düşünmüyoruz' şeklinde düzeltti.

İsrail gazetesi ABD'nin İsrail Büyükelçisinin tepki çeken ifadelerinde düzeltme yaptı. Israel HaYom gazetesi, Friedman'ın, "Abbas'ı Dahlan ile değiştirmeyi düşünüyoruz" ifadesini, "Abbas'ı Dahlan ile değiştirmeyi düşünmüyoruz" şeklinde değiştirdi.

İsrail gazetesi, ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman'ın, Washington yönetiminin Fetih Hareketi'nden ihraç edilen Muhammed Dahlan'ı Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın yerine getirmeyi düşündüğü yönündeki ifadesinde düzeltmeye gitti.

ABD'nin kirli Filistin planını itiraf etti! "Abbas'ı Dahlan ile değiştirmeyi düşünüyoruz"

AA'nın haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Israel HaYom gazetesi, mülakat yaptığı Friedman'ın, Filistin yönetiminin, halkına "olması gerektiği gibi" hizmet etmediğini ileri sürerek kullandığı, "Abbas'ı Dahlan ile değiştirmeyi düşünüyoruz. Ancak Filistin yönetimini şekillendirme arzumuz yok." ifadelerinde değişiklik yaptı.

Gazete söz konusu ifadeleri "Abbas'ı Dahlan ile değiştirmeyi düşünmüyoruz. Filistin yönetimini şekillendirme arzumuz yok." şekilde değiştirdi.

Friedman'ın açıklamaları, daha önce Filistin yönetimi ve Hamas tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump’a yakınlığıyla bilinen Yahudi asıllı ve eski bir Yahudi yerleşimci olan Friedman'ın, Filistin yönetimine eleştirilerinin dozunu artırması ve daha önce hiçbir ABD'li yetkilinin kullanmadığı dili kullanması dikkati çekmişti.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Yasir Arafat'ın 2004'teki ölümünden kısa bir süre sonra 2005'te yapılan genel seçimlerde devlet başkanı seçilmişti.

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