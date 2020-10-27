Terör devletinden İslam düşmanına destek geldi

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27 Ekim 2020 Salı 21:10:00 - Güncelleme:27 Ekim 2020 Salı 21:10:00

Terör devleti İsrail'den İslam düşmanı Fransız'a destek

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Filistin'de Müslümanları her türlü zulmü yapan, topraklarını işgal eden terör devleti İsrail, yine şaşırtmadı. İslam ve Müslümanlara yönelik tutumuyla tepkilerin odağındaki Macron ve Fransa'ya İsrail'den tam destek geldi.

Müslümanlara ve İslam dünyasına yönelik tutumuyla tekpi çeken Fransız lider Macron'a bir destek de işgalci İsrail'den geldi. 

Fransız mallarına boykot çağrılarına tepki gösteren terör devleti İsrail'in Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Haiat sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada çağrıların daha önce de İsrail mallarına yönelik boykot çağrılarıyla benzerlik gösterdiğini ifade etti. 

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haiat, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İsrail, Fransa'daki İslamcı aşırılığa karşı mücadele ile İkinci Dünya Savaşı'ndan önce Avrupa'da Yahudilere yönelik Nazi politikası ve ırkçılık arasında yapılan 'iğrenç' karşıtlaştırmayı reddediyor."

Etiketler : israil fransa macron boykot tepki
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