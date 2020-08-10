Terör devleti İsrail, Hamas'a ait Gazze'deki bir gözetleme noktasına saldırdı
İşgalci İsrail'e ait savaş uçakları, abluka altındaki Gazze'nin kuzeyinde bulunan ve Hamas'a ait noktayı vurdu.
İsrail savaş uçakları, Gazze'nin kuzeyinde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam'a ait gözetleme noktasını roketlerle bombaladı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan saldırı sonrasında can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.
İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee yaptığı açıklamada, saldırının Gazze'den İsrail'e yangın çıkaran balonlar fırlatılmasına karşılık olarak gerçekleştirildiğini açıkladı.
- Terör devleti İsrail, Hamas'a ait Gazze'deki bir gözetleme noktasına saldırdı
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