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02 Ağustos 2022 Salı 15:27:00 - Güncelleme:02 Ağustos 2022 Salı 15:27:00

Temmuz ayında birçok ülke iklim değişikliğinin etkileriyle boğuştu

Kaynak: AA

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Dünya genelinde birçok ülke, temmuz ayında iklim değişikliğinin yol açtığı şiddetli yağış, su baskınları, yangın, heyelan ve kuraklıkla mücadele etti.

Temmuzda hava sıcaklığının oldukça arttığı Avrupa'da bazı ülkelerde sıcaklık rekorları kırılırken, bazıları da kuraklık ve yangınlarla mücadele etmek zorunda kaldı

    İspanya, Portekiz, Fransa, Almanya ve İngiltere'de termometreler 40 dereceyi gösterirken, aşırı sıcaklar Avrupa ülkelerinde yüzlerce cana mal oldu.

    Avrupa Birliği'nin (AB) Kopernik Yeryüzü Gözlem Programı'ndan 28 Temmuz'da yapılan açıklamada, Avrupa'da bu yıl yangın sayısının, son 15 yıldaki ortalamanın 4 katı olduğu ifade edildi.

    İspanya, Portekiz, Fransa, Yunanistan ve İngiltere'nin farklı bölgelerinde çıkan yangınlarında, binlerce hektar alan veya orman kül oldu, çok sayıda kişi yerleşim yerlerinden tahliye edildi.

    Avrupalı yetkililer, sıcak hava ve yangınlar nedeniyle zaman zaman "alarm" uyarıları verdi.

    Avrupa'nın dışında da Somali, Fas ve ABD'nin bazı yerlerinde çıkan yangınlarda ormanlık alanlar yok oldu.

    İklim değişikliği nedeniyle dünyanın bir bölümü aşırı sıcaklardan "nefes alamazken", birçok ülkede şiddetli yağışlar sel, heyelan ve çeşitli afetlere yol açtı.

    Hindistan, Pakistan, Bangladeş, İran ve Avustralya'nın bir yandan sıcak hava dalgasıyla bir yandan da aşırı yağışlarla mücadele etmek zorunda kalması iklim değişikliğinin beklenmedik sonucu olarak değerlendirildi.

    Yağış, sel ve heyelan söz konusu ülkelerde, yüzlerce kişinin ölümüne, yaralanmasına ve kaybolmasına yol açtı.

    ABD'nin Virginia, Missouri ve Kentucky eyaletlerinde de yağışlar nedeniyle en az 30 kişi hayatını kaybetti

    Afrika'da kuraklık hakim

    Uganda'nın Karamoja bölgesinde sadece temmuz ayında 46 kişi açlıktan yaşamını yitirdi.

    Aylardır kuraklığın hakim olduğu Karamoja'da, son 5 ayda 900'den fazla kişi açlıktan öldü. Karamoja halkı, ot yiyerek hayatta kalmaya çalışırken, yerel yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

    Doğu Afrika ülkesi Somali de kuraklığın pençesindeki ülkelerden biri olarak göze çarpıyor.

    Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinden (UNOCHA) 4 Temmuz'da yapılan açıklamada, Somali'nin 2017'den bu yana ilk kez "felaket düzeyinde gıda güvensizliğine" tanık olduğu vurgulandı. Açıklamada, ülkede ocaktan bu yana en az 200 çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

    OCHA, BM Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ,14 Temmuz'da Somali'deki kuraklık durumuyla ilgili ortak açıklama yayımladı. Açıklamada, ülkede 1-22 Haziran'da kuraklık nedeniyle 112 bin 400'den fazla kişinin göç etmek zorunda kaldığına işaret edildi.

    Diğer yandan iklim aktivistleri ve çevreciler, temmuzda iklim değişikliği ve çevresel konularla ilgili farkındalığı artırmayı sürdürdü.

    Aktivist ve çevreciler, birçok ülkede düzenledikleri protestolarda, özellikle fosil yakıt kullanımına son verilmesini ve temiz enerjiye geçilmesini talep etti.

    Etiketler : Avrupa sıcaklık rekorları kuraklık ve yangınlar
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