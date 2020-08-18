  • BIST
    1092.46
  • Dolar
    7,3807
  • Euro
    8,8068
  • Altın
    475,4600
İstanbul
19 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Suriye'de 2 Rus keşif uçağı düşürüldü
Bahçelievler'de alacak verecek kavgası kanlı bitti: 1 ölü
Bingöl'de 3.6 büyüklüğünde deprem
Irak'ta Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
Cezayir ve BAE'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
Temmuz ayı, Kuzey Yarımküre'de 'en sıcak ay' olarak kayıtlara geçti
Samsun'da bir tırın dorsesinde çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı
İngiliz ajanın açıklamaları, İngiltere'nin 1953 İran darbesindeki rolünü ortaya koydu
ASELSAN en yüksek ilk yarıyıl karını elde etti
Mali'de askeri hareketlilik! Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita alıkonuldu
İçişleri Bakanlığı: Hakkari'de düzenlenen operasyonda 1 terörist etkisiz hale getirildi
Virüs ile ilgili son durumu paylaşan Bakan Koca: Kararlı olursak, virüse bu gücü tanımayabiliriz
Yerli otomobil ile ilgili yeni gelişme! TOGG tasarımları 27 AB ülkesi ve Çin'den sonra Japonya'da da ...
Putin, Belarus'taki durumu Avrupalı ​​liderlerle tartıştı! Müdahale ve baskının kabul edilemez olduğ ...
Beyrut Limanı patlamasına ilişkin soruşturmada Yatırım Müdürü de gözaltına alındı
Engin Altan Düzyatan, Pakistanlı üç çocuğun hayalini gerçekleştirdi
BAE-İsrail normalleşme anlaşması Tunus'ta protesto edildi
NATO Genel Sekreteri: Minsk hükümeti tüm temel haklara tam saygı duymalı
Suriye'de patlama! 1 Rus Tümgenerali öldü, 3 Rus askeri yaralandı
İran Petrol Bakanı: ABD, İran'ın değil Venezuela'nın petrolüne el koymuştur
Ömer Çelik: Darbe milletimizin gözünde vatan hainliğidir
Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın bugün kaç liradan satışa çıktı?
ABD Başkanı Trump: Belarus'ta çok fazla demokrasi varmış gibi görünmüyor
Başkan Erdoğan Mustafa Cengiz'i kabul etti
18 Ağustos 2020 Salı 21:28:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2020 Salı 21:28:00

Temmuz ayı, Kuzey Yarımküre'de 'en sıcak ay' olarak kayıtlara geçti

Kaynak: AA

ABONE OL

Kuzey Kutbu'ndaki deniz buzu "en düşük seviyeye" geriledi.

Dünya Meteoroloji Örgütü (DMÖ), temmuz ayının Kuzey Yarımküre'de kayıtlara "en sıcak ay" olarak geçtiğini ve Kuzey Kutbu'ndaki deniz buzunun "en düşük seviyeye" gerilediğini bildirdi.

DMÖ Sözcüsü Clare Nullis, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, meteoroloji istasyonu kayıtlarına göre, Batı ve Orta Avrupa'nın geçen hafta yeni bir başka kavurucu sıcak dalgasına tanık olduğunu söyledi.

ABD Kaliforniya'daki Ölüm Vadisi'nde bulunan Furnace Creek bölgesindeki meteoroloji istasyonunun pazar günü ölçtüğü 54,4 santigrat derece (130 fahrenhayt) sıcaklığın muhtemelen geçerli olduğunu belirten Nullis, "Bu doğrulanırsa 1931'den beri Dünya üzerindeki en yüksek sıcaklık ve gezegende şimdiye kadar kaydedilmiş 3'üncü en yüksek sıcaklık olacak." ifadesini kullandı.

Nullis, Sibirya’nın Verkhoyansk kasabasında 20 Haziran'da ölçüldüğü belirtilen rekor seviyedeki 38 derece sıcaklığın ardından bölgede uzun süreli sıcak hava dalgasının hakim olduğunu, DMÖ'nün 38 derecelik sıcaklığı doğrulaması halinde bunun Kuzey Kutup Dairesi'nde kaydedilen en yüksek sıcaklık olacağını dile getirdi.

Temmuz ayının Kuzey Yarımküre'de kayıtlara en sıcak ay olarak geçtiğini aktaran Nullis, Kuzey Kutbu'ndaki deniz buzunun ise en düşük seviyeye indiğini vurguladı.

Meteoroloji kayıtlarına göre, dünyada en yüksek sıcaklık Kaliforniya'daki Ölüm Vadisi'nde bulunan Furnace Creek'te Temmuz 1913'te 56,7 santigrat derece olarak ölçülmüştü.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER