VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Maxi afete hazır
Başkan Erdoğan, Zelenskiy ile bir araya geldi
Bedava incir yiyen şehitlere dua etsin
Hayalet Avcıları canlıları kurtarıyor
Bu köy kıraathanesine erkekler giremiyor
Gökçe'den şaşırtıcı itiraf
Ukrayna limanlarından 17 günde 622 bin tondan fazla tahıl sevkiyatı yapıldı
"Mesele 65 bin lira meselesinden çıkmış"
AB, Türkiye ve İsrail'in büyükelçi atama kararını memnuniyetle karşıladı
Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı teröristlerin Mare ilçesine düzenlediği saldırıda 1 sivil öldü
Merkez Bankası faizi indirdi
"Elektrikli lokomotif üretiminde dışa bağımlılığa son vereceğiz"
Irak'ta Şii lider Sadr, katılmadığı ulusal diyalog toplantısını faydasız olarak nitelendirdi
İstanbul Emniyet Müdürlüğünde atamalar
Tarımsal elektrik üretim bedeline kredi desteği
Çocuklar için "emniyet kemeri" bulundurmayan ticari araçlar trafiğe çıkamayacak
Nur Yerlitaş'ın hazırladığı son kıyafet
"Her şey büyülü bir film gibi"
Yıllara meydan okudu
2022 Dövme Trendleri Hakkında Tüm Merak Edilenleri, Batuhan Öter Yanıtladı!
Anlamlı hareket! Doğa için Ayvalık'ta
Endonezya'nın Kuzey Sulawesi eyaleti 5,7 büyüklüğünde depremle sarsıldı
Akdeniz'deki ısı artışı denizlerdeki canlı yaşamını olumsuz etkiliyor
Alman ekonomisinin can damarı olan nehirler kuraklık nedeniyle çekiliyor
18 Ağustos 2022 Perşembe 14:24:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2022 Perşembe 14:24:00

Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı teröristlerin Mare ilçesine düzenlediği saldırıda 1 sivil öldü

Kaynak: AA

ABONE OL

Suriye'de Tel Rıfat ilçesinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK'nın, askeri muhaliflerin kontrolündeki Mare ilçesine düzenlediği roket saldırısında 1 sivil hayatını kaybetti.

YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği Tel Rıfat ilçesini boşaltmaları gerekirken, bölgede varlığını sürdürerek çevresindeki yerleşimlere saldırılarına devam ediyor.

Teröristler, yaklaşık 6,5 yıldır işgalinde tuttuğu Tel Rıfat'tan komşu Mare ilçe merkezine 3 roket fırlattı.

Terör saldırısında 1 sivil hayatını kaybetti.

TEL RIFAT'TAKİ DURUM

YPG/PKK'lı teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle Şubat 2016'da Tel Rıfat ve çevresindeki bazı yerleşimleri ele geçirmişti.

Terör örgütü, Tel Rıfat ve çevresinden yaklaşık 250 bin sivili yerinden etmiş, söz konusu nüfus, Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınmıştı.

YPG/PKK, buradan Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki yerleşim yerleri ile emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçıların mevzilerine saldırıyor.

Etiketler : ypgpkk terörist tel rıfat
Vizyona geri sayım

Vizyona geri sayım
Hiçbir zaman diyet yapmadım

Hiçbir zaman diyet yapmadım
Türk tasarımcıları dünyaya tanıtacaklar

Türk tasarımcıları dünyaya tanıtacaklar
Instagram hesabından çıkardı! Sezon sonu takipsizlik

Instagram hesabından çıkardı! Sezon sonu takipsizlik
4. yıl kutlaması

4. yıl kutlaması
‘Zemheri' Orta Doğu'da

‘Zemheri' Orta Doğu'da
Ustalara saygı albümü

Ustalara saygı albümü
En büyük kaygısını açıkladı

En büyük kaygısını açıkladı
Fransız damada Türk düğünü

Fransız damada Türk düğünü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes