VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan İlham Aliyev ile görüştü
Karikatürist Abiko Motoo hayatını kaybetti
Tel Aviv'de silahlı saldırı: 2 kişi öldü
Bakan Kurum: Atık toplayıcılarının şartlarına ilişkin yeni düzenleme yapacağız
Sağlık Bakanlığına 10 bin işçi alındı
Başkan Erdoğan'dan Öğretmenlik Meslek Kanunu açıklaması
2021'de metan gazı emisyonu kaydedilen en yüksek seviyeye çıktı
Rusya'dan Avustralya ve Yeni Zelanda'ya yaptırım kararları
Vaka sayısı 10 binin altında
Bakan Akar, Rus mevkidaşı ile görüştü
NATO Ukrayna'ya desteği artıracak
Lavrov: Ukrayna kendi tekliflerinden çekiliyor
Çavuşoğlu: Buça'dan gelen görüntüler olumlu atmosferi gölgeledi
Çanakkale açıklarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı
Rusya Güvenlik Konseyi toplandı
Meteoroloji'den 10 il için sağanak uyarısı
Sahur Kapıkule'de, iftar yurt dışında
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, iftarda gençlerle buluştu
Namaz kılan babasının sırtına çıkan ufaklık gündem oldu
Mukabele geleneği Türk hayırseverlerle Uganda'ya taşındı
Aleksis Çipras'tan dikkat çeken Türkiye çağrısı
Bu yaz tatil yok iş var
Ünlü yönetmen İstanbul'da
Huzurlu, mutlu ve sakin
07 Nisan 2022 Perşembe 23:01:00 - Güncelleme:07 Nisan 2022 Perşembe 23:01:00

Tel Aviv'de silahlı saldırı: 2 kişi öldü

Kaynak: AA

ABONE OL

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen silahlı saldırıda en az 2 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.

İsrail Ordu Radyosundan yapılan açıklamaya göre, kent merkezindeki Dizengoff Caddesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda, ilk belirlemelere göre en az 2 kişi öldü.

İsrail acil servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada da 1'i ağır 4 kişinin yaralandığı, yaralıların hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Bölgeye çok sayıda polis ekibinin yanı sıra Kızıl Davut Yıldızı ekipleri ve ambulanslar sevk edildi.

"OLAYIN TERÖR SALDIRISI OLDUĞU KESİNLEŞTİ"

İsrail polisinin yaptığı açıklamada olayın "terör saldırısı" olduğunun kesinleştiği ve saldırganın bulunması için "bölgede kapsamlı arama çalışmalarının başlatıldığı" bilgisi verildi.

Açıklamada ayrıca, vatandaşlardan evlerini terk etmemeleri ve bölgeden uzak durmaları uyarısı yapıldı.

İSRAİL'DAKİ SALDIRILAR

İsrail'in farklı kentlerinde 22-29 Mart tarihlerinde yaşanan 3 ayrı saldırıda, toplam 11 İsrailli hayatını kaybetmişti.

Ülkenin güneyindeki Birusseba kentinde 22 Mart'ta düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 İsrailli ölmüştü. Saldırganın DEAŞ sempatizanı olduğu ve daha önce "güvenlikle ilişkili" suçlardan hapis yattığı açıklamıştı.

Hadera şehrinde de 27 Mart akşamı iki saldırganın açtığı ateş sonucu 2 polis ölmüş, 3 polis yaralanmıştı. İsrail polislerini hedef alan saldırıyı, terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Tel Aviv'in doğusundaki Beni Barak kentinde 29 Mart akşamı düzenlenen silahlı saldırıda ise biri polis 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Etiketler : Tel Aviv İsrail silahlı saldırı
2.kez anne oluyor

2.kez anne oluyor
Urfa'ya özel repertvuar

Urfa'ya özel repertvuar
‘Afara' geliyor

‘Afara' geliyor
Dünü unutma, anı yaşa

Dünü unutma, anı yaşa
Kral Şakir sevgisi 23 ülkede

Kral Şakir sevgisi 23 ülkede
Oyunlarım unutuluyor filmlerim unutulmuyor

Oyunlarım unutuluyor filmlerim unutulmuyor
Şiddet güzellemesi yapılıyor

Şiddet güzellemesi yapılıyor
Seyirci heyecanı

Seyirci heyecanı
Mama lobisine yol vermem

Mama lobisine yol vermem

EN ÇOK OKUNAN HABERLER