02 Ağustos 2020 Pazar 17:44:00 - Güncelleme:02 Ağustos 2020 Pazar 17:57:00
Tel Abyad'da teröristlerin tuzakladığı mayın patladı: 2 çocuk yaşamını yitirdi
Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad'ın Hafiyah köyünde, terör örgütü PKK/YPG'nin sivillerin kullandığı patika yola tuzakladığı mayının patlaması sonucu 2 çocuğun hayatını kaybettiğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG hain yüzünü bir kez daha gösterdi. Teröristlerin Tel Abyad’ın Hafiyah köyünde, sivillerin kullandığı patika yola tuzakladığı mayının patlaması neticesinde 2 masum çocuk yaşamını yitirdi" denildi.
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