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08 Temmuz 2020 Çarşamba 01:06:00 - Güncelleme:08 Temmuz 2020 Çarşamba 01:06:00

Tel Abyad PKK'nın saldırısına uğradı! Çok sayıda ölü var

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Suriye'nin Tel Abyad kentinde terör örgütü PKK/YPG tarafından pazar yerinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 1'i çocuk 6 kişi hayatını kaybetti.

Suriye'nin Tel Abyad kentinde terör örgütü PKK/YPG tarafından pazar yerinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 1'i çocuk 6 kişi hayatını kaybetti.

Suriye'nin kuzeyinde yer alan Tel Abyad'ın merkezinde bulunan bir pazar yerinde bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi. Patlama sonucu 1'i çocuk 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Patlamanın ardından bölgede yangın çıktı. Sivil savunma ekiplerinin alevleri söndürmek ve yaralılara müdahale etmek için çalışma başlattığı belirtildi.

Yaralılardan durumu ağır olan 4 sivil, Türkiye'ye sevk edildi.

Patlama sonucu çevredeki iş yerleri de zarar gördü.

Bölgeyi güvenlik çemberine alan yerel emniyet güçleri, ihbar üzerine, bomba yüklü olduğu düşünülen başka bir aracın peşine düştü.

Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad ilçe merkezi, 13 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılmıştı.

Terör örgütü YPG/PKK, işgalini sürdürdüğü Ayn İsa ve Tel Temır bölgelerinden sık sık Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Rasulayn ve Tel Abyad bölgelerini hedef alarak terör saldırıları düzenliyor.

ABDULLAH AĞAR: PATLAMA TÜRK ASKERİ BİRİMİNE YAKIN!

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada patlamanın Türk Askeri birimine yakın bir noktada pazar yeri-ekmek fırını bölgesinde olduğu bilgisini paylaştı.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli savunma Bakanlığı sosyal medydan yaptığı açıklamada "Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen PKK/YPG terör örgütü, masum sivillere yönelik saldırılarına bir yenisini daha ekledi. İnsanlık düşmanı teröristler Tel Abyad şehir merkezindeki bombalı saldırıyla 6 masum sivili katlederken 11 sivili de yaraladı."ifadelerini kullandı.

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