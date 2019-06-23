23 Haziran 2019 08:00 | Pazar
'Tek kurşun bile ABD’yi ateşe atar'
İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, ülkesine yönelik bir askeri saldırının Washington ve müttefiklerini ateşe atacağını söyledi.
ABD'nin herhangi bir saldırısına sert yanıt vereceklerini söyleyen Şikarçi, “Düşman, en küçük bir hata dahi yapsa Orta ve Batı Asya'da İran'ın en büyük devrimci tepkisiyle karşılaşacak ve kesinlikle ayakta kalamayacak. İran topraklarına bir kurşun atılması, ABD'nin bölgedeki çıkarları ve müttefiklerini ateşe atacaktır” dedi.
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