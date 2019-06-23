'Tek kurşun bile ABD’yi ateşe atar'

ABD'nin herhangi bir saldırısına sert yanıt vereceklerini söyleyen Şikarçi, “Düşman, en küçük bir hata dahi yapsa Orta ve Batı Asya'da İran'ın en büyük devrimci tepkisiyle karşılaşacak ve kesinlikle ayakta kalamayacak. İran topraklarına bir kurşun atılması, ABD'nin bölgedeki çıkarları ve müttefiklerini ateşe atacaktır” dedi.