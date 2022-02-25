Tehlikeli üç senaryo! Putin ne kadar ileri gidecek?

Moskova'nın Ukrayna'ya müdahalesinin nereye varacağı ayrı bir tartışma konusu. En merak edilen ise Rusya Lideri Vladimir Putin'in nereye kadar gideceği, nerede duracağı...

Askeri uzmanlar üç ihtimal üzerinde duruyor:

En masum plan:

DONBAS 2014'TEKİ SINIRINA DÖNER Mİ?

Ordularına hareket emri vererek müzakare masasını deviren Putin, koşullar kendi lehine değişince yeniden diplomasiye dönebilir. Bu plana göre dün Ukrayna genelinde askeri hedefleri vuran ve kuzeyden Kiev'e kadar dayanan Putin, Donbas'taki ayrılıkçılar 2014 sınırlarına ulaşınca diplomasi kanalını açacak.

İkinci plan:

UKRAYNA'NIN KARADENİZ'E ÇIKIŞINI TAMAMEN KESECEK

Putin, 'Rus dünyası' planını sonuna kadar yürütebilir. Buna göre, Donbas bölgesinden başlayarak güneyde sırasıyla Dnepropetrovsk, Zaparojye, Nikoyaev ve Odessa bölgeleri işgal edilerek Moldova'daki Rus ayrılıkçıları Trans-Dnester bölgesine kadar ilerlenecek. Kuzeyde ise Harkov ve Suma şehirleri ele geçirilecek. Bu planının hayata geçmesi durumunda Ukrayna'nın Karadeniz'e çıkışı tamamen kesilmiş oluyor.

En kötü plan:

TÜM UKRAYNA'YI İŞGAL EDECEK

Putin, Ukrayna'yı tamamen ilhak edecek. Donbas'tan başlayan kara harekâtı, 3 koldan kıskacı daraltarak yaklaşık 10 gün boyunca devam edecek. Mart ayının ilk haftasında Rus birlikleri daha Kiev'e girmeden Zelenski yönetiminden umudunu kesen Ukrayna eliti, saf değiştirerek Rusya ile anlaşmayı tercih edecek. Kiev'de darbe ile görevden indirilecek şimdiki yönetimin yerine Moskova güdümünde kukla hükümet getirilecek. Bu durumda uzun bir iç savaş tehlikesi bulunuyor.

PUTİN'İN HEDEFLERİ

Putin, Batı'nın tüm yaptırım tehditlerine rağmen Ukrayna'ya savaş ilan etti. Peki Moskova'nın patronu gerçekte ne istiyor? Rusya'daki siyasi gözlemcilere göre Putin'in ne istediği, geçen pazartesi Donbas'ın bağımsızlığını tanıdığı konuşmasında gizli olduğu görüşünde. Buna göre Putin'in üç ana hedefi var:

MİNSK'İ BİTİRMEK: Bunlardan ilki, sekiz yıl boyunca Rusya'nın da içinde yer aldığı Minsk anlaşmalarını bitirerek Donbas krizini Moskova lehine olacak şekilde çözüme kavuşturmak.

UKRAYNA'YI BATI'YA KAPTIRMAMAK: İkinci hedef, gerekirse dünya savaşı çıkarmayı göze alarak, hiçbir koşulda Ukrayna'yı Batı'ya kaptırmak niyetinde olmadığını ispatlamak. Bu ülkeyi kendi arka bahçesi olarak yörüngesinde tutmak.

Putin'in üçüncü önemli hedefi ise başta ABD olmak üzere NATO ittifakına misilleme amacı taşıyor. Analistlere göre Putin, Ukrayna'nın hiçbir zaman NATO üyesi olamayacağını, NATO alt yapısının bu ülkeye yerleştirilmesine izin vermeyeceğini güç kullanarak kanıtlama peşinde.