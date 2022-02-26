Tehlikeli gelişme! Rusya'ya ait gemi alıkonuldu...

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26 Şubat 2022 Cumartesi 15:00:00 - Güncelleme:26 Şubat 2022 Cumartesi 15:08:00

Tehlikeli gelişme! Fransa donanması, Rus gemisini durdurdu

Kaynak: Star

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Fransa donanması, Manş Denizi'nde Rusya'ya ait içinde yüzlerce otomobil bulunan gemiyi durdurdu.

Rusya, Manş Denizi'ndeki bir kargo gemisine Fransa'nın el koyduğunu açıkladı. Paris'teki Rus Büyükelçiliği, Fransa'dan el koymaya dair bir bilgi almaya çalıştıklarını savunuyor.

Fransız deniz polisi, Cumartesi gününün ilk saatlerinde bir Rus şirketine ait geminin yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle durdurulduğunu açıkladı.

BBC, Rusya'nın St. Petersburg kentine doğru giden gemiye Fransız donanması tarafından el konulduğunu bildiriyor. Fransız yetkili, Avrupa Birliği'nin ilan ettiği yaptırımların ardından harekete geçtiklerini söyledi.

Boulogne-Sur-Mer limanına yönlendirilen 127 metre uzunluğundaki geminin adı, Baltic Leader. Fransız yetkili, Rus kargo gemisinin sahibi olan şirketin AB yaptırımlarının hedefinde olduğunu aktardı.

Etiketler : rusya fransa gemi paris büyükelçiliği
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