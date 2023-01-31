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31 Ocak 2023 Salı 08:15:00 - Güncelleme:31 Ocak 2023 Salı 08:15:00

Tehdit iddiasına Rusya'dan jet yanıt!

Kaynak: TRT Haber

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İngiltere ile Rusya arasındaki "tehdit" krizi büyüyor. Rusya lideri Putin'in "Canını acıtmak istemiyorum ama füzeyle sadece bir dakika sürer” diyerek kendisini tehdit ettiğini söyleyen eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a Rusya'dan yanıt geldi.

Johnson'ın suçlamaları, Ukrayna'daki krizle ilgili yeni bir BBC belgeselinde ortaya çıktı.

Johnson, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali öncesinde yaptığı bir telefon görüşmesinde Vladimir Putin'in kendisini füze saldırısıyla tehdit ettiğini söyledi.

Peskov pazartesi günü gazetecilere verdiği demeçte, "Füze tehdidi yoktu" dedi.

"Başkan Putin, Rusya Federasyonu'nun güvenliğine yönelik tehditleri açıkladığında, Ukrayna'nın NATO'ya katılması halinde, sınırlarımıza potansiyel olarak NATO veya Amerikan füzelerinin konuşlandırılmasının, herhangi bir füzenin Moskova'ya birkaç dakika içinde ulaşabileceği anlamına geleceğini belirtti."

TRT Haber'in Russian Today'e dayandırdığı haberde Rus yetkili, Johnson'ın kasıtlı olarak yalan söylediğini ya da Putin'in neden bahsettiğini anlamadığını iddia etti.

Peskov, ikincisi doğruysa, insanların Johnson için endişelenmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Etiketler : Johnson Putin NATO Ukrayna
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