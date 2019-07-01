TBMM ile Rusya Parlamentosu arasında iş birliği protokolü imzalandı

  • Bist 100
    99.735
  • Dolar
    5,6458
  • Euro
    6,3909
  • Altın
    252,7909
İstanbul
23 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Çanakkale Bayramiç'teki orman yangını söndürüldü Çanakkale Bayramiç'teki orman yangını söndürüldü
Arap Birliğinden Mescid-i Aksa etrafındaki kazı çalışmalarına tepki Arap Birliğinden Mescid-i Aksa etrafındaki kazı çalışmalarına tepki
"Karadeniz'in Zeugması" Hadrianaupolis'te kazı çalışmaları başladı "Karadeniz'in Zeugması" Hadrianaupolis'te kazı çalışmaları başladı
'Balyoz darbe planı davası' hakimi Ömer Diken FETÖ'den 13 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum edildi 'Balyoz darbe planı davası' hakimi Ömer Diken FETÖ'den 13 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum edildi
YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı:S-400 Hava Savunma Sistemi'ne KKTC de dahil edilmeli YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı:S-400 Hava Savunma Sistemi'ne KKTC de dahil edilmeli
'Ben yeşilde geçtim' deyip çarptığı yayayı bırakıp gitti 'Ben yeşilde geçtim' deyip çarptığı yayayı bırakıp gitti
Fransa'da sarhoş müşteriler Türk işletmeciyi bıçakladı Fransa'da sarhoş müşteriler Türk işletmeciyi bıçakladı
Adana'da FETÖ sanığı "mahrem imama" 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası Adana'da FETÖ sanığı "mahrem imama" 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası
Karadeniz’de ''Sea Breeze 2019'' tatbikatı başladı Karadeniz’de ''Sea Breeze 2019'' tatbikatı başladı
1 Temmuz reyting sonuçları açıklandı mı? Canevim mi, Atla Gel Şaban mı, Çarkıfelek mi, Güldür Güldür Show mu kim birinci? 1 Temmuz reyting sonuçları açıklandı mı? Canevim mi, Atla Gel Şaban mı, Çarkıfelek mi, Güldür Güldür Show mu kim birinci?
İran: Uranyum seviyesinin aşılması nükleer anlaşmadaki hakkımız İran: Uranyum seviyesinin aşılması nükleer anlaşmadaki hakkımız
İstanbul Valiliği'nden Atatürk portresi açıklaması İstanbul Valiliği'nden Atatürk portresi açıklaması
Yaralı karaca yavrusuna jandarma sahip çıktı Yaralı karaca yavrusuna jandarma sahip çıktı
Mersin'de metil alkol zehirlenmesi şüphesi: 5 ölü Mersin'de metil alkol zehirlenmesi şüphesi: 5 ölü
Son dakika... Hong Kong'da göstericiler meclisi bastı Son dakika... Hong Kong'da göstericiler meclisi bastı
Nijerya'da 27 kişiyi taşıyan yolcu teknesi battı Nijerya'da 27 kişiyi taşıyan yolcu teknesi battı
Japonya'da ticari amaçlı balina avı 33 yıl aradan sonra yeniden başladı Japonya'da ticari amaçlı balina avı 33 yıl aradan sonra yeniden başladı
Trabzonspor'da 9 imza birden Trabzonspor'da 9 imza birden
Ever Banega'nın menajeri son detayları görüşmek için İstanbul'a geliyor Ever Banega'nın menajeri son detayları görüşmek için İstanbul'a geliyor
Enflasyon Haziran 2019 oranları ne zaman açıklanacak? Haziran enflasyon beklentisi nedir? Enflasyon Haziran 2019 oranları ne zaman açıklanacak? Haziran enflasyon beklentisi nedir?
Diyarbakır’da damat dehşeti: Kaynanası ve kayınbabasının bulunduğu araca kurşun yağdırdı Diyarbakır’da damat dehşeti: Kaynanası ve kayınbabasının bulunduğu araca kurşun yağdırdı
Umut Meraş için Bursaspor'dan resmi açıklama: Aşama kaydedilmedi Umut Meraş için Bursaspor'dan resmi açıklama: Aşama kaydedilmedi
Somali'den Kenya'ya protesto notası Somali'den Kenya'ya protesto notası
Almanya'da helikopter düştü Almanya'da helikopter düştü

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

01 Temmuz 2019 16:19 | Pazartesi

TBMM ile Rusya Parlamentosu arasında iş birliği protokolü imzalandı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin iki ülke parlamentoları arasında iş birliği protokolü imzaladı.

Başkent Moskova'da düzenlenen 2. Uluslararası Parlamentarizmin Gelişimi Forumu çerçevesinde TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin ile görüştü.

Görüşme sonrasında Şentop ve Volodin, TBMM ile Rusya Federal Meclisi arasında iş birliği komisyonun işleyişine dair protokol imzaladı.

Şentop burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki yakın diyalog ve güçlü siyasi irade sayesinde geliştiğini belirterek, bu ilişkiyi daha da ileriye taşımak için gayret gösterdiklerini ifade etti.

İki liderin sık sık yaptığı görüşmelerin ilişkilerin seyrini çok iyi şekilde yansıttığını dile getiren Şentop, siyasi ilişkilerdeki bu güzel durumun ekonomik ilişkileri de olumlu etkilediğini söyledi.

Rusya'ya seyahatlerde Türk vatandaşlarına yönelik vize serbestisi sağlanması hususuna da değinen Şentop, "Serbest vize rejimini tekrar yürürlüğe sokabildiğimiz takdirde ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerimizin daha da ivme kazanacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Rusya Devlet Duması Başkanı Volodin, ikili iş birliğinin önemli aşamalarının iki ülke liderleri tarafından belirlendiğine işaret ederek, milletvekillerinin buna ayak uydurması için paylarına düşeni yapması gerektiğini vurguladı.

Protokol imza töreninde TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır, Türkiye-Rusya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Dışişleri Komisyonu Üyesi AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar, Dışişleri Komisyonu Üyesi MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Dışişleri Komisyonu Üyesi İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin de hazır bulundu.

(AA)

Hong Kong'da göstericiler meclisi bastı!
Güvenlik Uzmanı Caşın'dan önemli 'Libya' açıklaması: Hafter'in amacı...
Plajda hanımını döven kocaya görgü tanıklarından meydan dayağı
Siirt'te 112'ye yapılan çağrılar bu kadarına da "pes" dedirtti
Tepe taklak olan dolar nereye gidiyor?
Ergenekon davasında karar
Putin'den sonra şimdi de o ismin ayı ile fotoğrafı ortaya çıktı
Son dakika... İran medyası dünyaya duyurdu! Nükleerde kritik sınır aşıldı
Diagne'den çok konuşulacak açıklamalar
Hafter Ankara'nın mesajını aldı! 6 Türk serbest bırakıldı
Milyonlarca vatandaşa müjdeli haber: Maaşlar artıyor
Savunma sanayiinde müthiş bir gelişme daha! Tamamen yerli ve milli
Mehmet Ali Erbil açıkladı: Kardeşime fişimi çekin dedim
Fenerbahçe transferi resmen açıkladı
Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Doğu Karadeniz için önemli uyarı
Bir saatte bir milyon beğeni
Başkan Erdoğan konuşurken Prens kaçacak yer aradı
Züleyha, Mahmut'un otomobili yerine başkasının otomobilini yaktı
Macron'un yüzüne söyledi: Sen konuşamazsın
Başkan Erdoğan Trump'ın yüzüne söyledi: S-400 üç Patriot'a bedel
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ