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Tayvan'ı vuran Khanun Tayfunu nedeniyle çok sayıda heyelan meydana geldi
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05 Ağustos 2023 Cumartesi 20:44:00 - Güncelleme:05 Ağustos 2023 Cumartesi 20:44:00

Tayvan'ı vuran Khanun Tayfunu nedeniyle çok sayıda heyelan meydana geldi

Kaynak: IHA

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Tayvan'ı vuran Khanun Tayfunu'nun neden olduğu şiddetli yağışlarda ülkenin orta kesimlerinde çok sayıda heyelana neden oldu.

Tayvan'da 4 yılın ardından yaşanan ilk tayfun olan Khanun Tayfunu hayatı olumsuz etkiledi. Hızı saatte 198 kilometreye ulaşan rüzgarlar orta ve kuzey kesimlerde maddi zarara neden oldu. Tayvan Meteoroloji Bürosu Khanun Tayfunu'nu en güçlü ikinci kasırga kategorisinde sınıflandırdı. Yaşanan olumsuz hava şartları yüzünden tüm gemi seferleri durduruldu ve 110'dan fazla uçak seferi iptal edildi.

HEYELAN MEYDANA GELDİ

Aşırı yağışların en yoğun olduğu Nantou ilçesine bağlı Ren'ai kasabasında çok sayıda toprak kayması yaşanırken bir benzin istasyonu kullanılamaz hale geldi. Bölgede okullar ve kamu kuruluşları bir gün tatil edildi. Taichung şehrindeki Guguan semti yakınlarındaki Cross-Highland otoyolu düşen kayalar yüzünden trafiğe kapandı. Bölgeden gelen ilk haberlere göre otoyola toplam bin 200 metreküp toprak yığıldı. Yetkililer otoyolun en az 10 Ağustos'a kadar kapalı kalacağını duyurdu. Tayvan Merkezi Hava Bürosu, Khanun Tayfunu'nun Japonya'ya doğru hareket ettiğini ifade ederek yağışların ülke genelinde bir süre daha devam edeceğini ve halkın dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Etiketler : heyelan tayvun tayvan
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