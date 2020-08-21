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21 Ağustos 2020 Cuma 14:31:00 - Güncelleme:21 Ağustos 2020 Cuma 14:36:00

Tayvan'dan Çin'e tehdit: Düşmanca davranmayacağız ama düşmanca eylemlere karşılık vereceğiz

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Çin'in sürekli askeri tehditleri karşısında Tayvan Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaştığı video ile Çin'i tehdit etti. Videoda "Tayvan halkının gazabını ve antipatisini kışkırtarak, Tayvan Boğazı boyunca barış ve istikrara ciddi şekilde zarar verecek. Kararlılığımıza kesinlikle hafife almayın. Düşmanca davranmayacağız ama düşmanca eylemlere karşılık vereceğiz' açıklaması ile paylaşıldı.

Çin ve toprağı olarak gördüğü Tayvan arasındaki gerilim tırmanmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde bölgede uçan Çin savaş uçaklarına müdahalede bulunan ve savunma füzelerini doğrultan Tayvan, Çin'in artan askeri faaliyetlerini 'provokasyon' olarak değerlendiriyor.

Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'in bölgede artan askeri faaliyetlerine, hazırladığı bir video ile cevap verdi. Videoda Çin'e, 'Tayvan'ın kendini savunma kararlılığını hafife almaması gerektiği ve askeri tehditlerin yalnızca Tayvan halkının daha da kararlı olmasına neden olacağı' mesajı verildi.

Savunma Bakanlığı'nın paylaşımında, Tayvan'ın envanterindeki silahlarla gözdağı verilirken, 'Kararlılığımıza kesinlikle hafife almayın. Düşmanca davranmayacağız ama düşmanca eylemlere karşılık vereceğiz.' notu yer aldı.

Görüntülerde ayrıca şu ifadelere yer verildi:

Tayvan provoke etmeyecek, ancak zayıflık da göstermeyecektir.
Tayvan'ı savunma kararlılığımıza kesinlikle hafife almayın.
En kibirli ülke kolaylıkla bir savaşı provoke edebilir ve en cahil hükümet savaşın alevlendirebilir

Tayvan'ı savunma kararlılığımıza kesinlikle hafife almayın.

En kibirli ülke kolaylıkla bir savaşı provoke edebilir ve en cahil hükümet savaşın alevlendirebilir

Savunma bakanlığı, Çin'in provokasyonlarının ve tehditlerinin sadece Tayvan halkını daha da birleştireceğini ve 'Kominist Çin'in gerçek bir savaşı tadacağını' söyledi.

Açıklamada, 'Sonunda, Tayvan halkının gazabını ve antipatisini kışkırtarak, Tayvan Boğazı boyunca barış ve istikrara ciddi şekilde zarar verecek.' ifadeleri kullanıldı.

(star.com.tr)

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