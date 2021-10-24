Tayvan'da deprem

Tayvan merkezi hava durumu bürosuna göre, yer sarsıntısı 66,8 kilometre derinlikte kaydedildi.

Deprem, ülkenin özellikle kuzey ve doğu bölgelerinde hissedildi.

Başkent Taipei'de metro, kontrol edilmek üzere geçici süreyle kapatıldı. Devlet tarafından işletilen elektrik ağının sorunsuz biçimde hizmet verdiği bildirildi.

Tayvan, 2 tektonik plakanın kesişim noktasına yakın bir bölgede yer aldığı için depremlerin sıkça görülebileceği bir konumda.

Ülkede 1999 yılındaki 7,3'lük depremde 2 binden fazla, 2016'daki depremde ise 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.