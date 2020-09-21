Bağımsızlık savaşı! Çin'e meydan okudu: Düşmanlarımızdan korkmuyoruz

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21 Eylül 2020 Pazartesi 15:09:00 - Güncelleme:21 Eylül 2020 Pazartesi 15:11:00

Tayvan ordusu: Çin tehdidine karşı savunma hakkına sahibiz

Kaynak: İHA

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Tayvan ordusu bugün yaptığı açıklamada, Çin'i uyararak “Çin'in taciz ve tehditlerine yönelik savunma ve karşı atak hakkına sahibiz” ifadelerini kullandı.

Çin’in Tayvan’ın kendi toprağı olduğunu ifade etmesi ve gerektiğinde “güç” kullanabileceğini açıklamasının ardından Çin ve Tayvan arasında tansiyon yükseldi. Çin jetlerinin Tayvan boğazlarında uçuş gerçekleştirmesine Tayvan’dan sert yanıt geldi. Tayvan ordusu bugün yaptığı açıklamada, Çin’e ait jetlerin geçtiğimiz hafta Tayvan’ın hassas boğazlarında uçuş yapmasının ardından Çin’i uyardı. Tayvan Savunma Bakanı Feng Shih-kuan Çin’in bu yıl artan taciz ve tehditlerine karşı ülkesinin uygulayacağı prosedürleri net bir şekilde açıklayarak “karşı saldırı ve savunma hakkına sahibiz” dedi. Tayvan olarak gerginliğe sebep olmak istemediklerini vurgulayan Feng Shih-kuan, “Ancak düşmanlarımızdan korkmuyoruz” ifadesini kullandı.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Wenbin, “Tayvan, Çin’in ayrılamaz bir parçasıdır” ifadelerini kullanmıştı.

Çin milli gazetesi bugün yayınladığı açıklamada, ABD’nin Çin’i bastırmak için Tayvan’ı kullandığını ancak Çin’in kendine ait toprakları savunmak için azmini kimse tarafından hafife alınmaması gerektiğini ifade etti. Pekin geçtiğimiz hafta askeri tatbikatlar gerçekleştirerek, ABD’li yetkililerin Tayvan ziyaretine karşı sinirini göstermişti.

Çin hava kuvvetlerine ait jetler geçtiğimiz Cuma ve Cumartesi günü, Tayvan boğazını geçerek hava savunma sistemlerine takılmış ve Tayvan’a ait jetler tarafından durdurulmuştu. Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen açıklamasında, Çin’i ülkesi için “tehdit” olarak adlandırmıştı.

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